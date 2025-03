Insieme per Terraluna: Il Coro Divertimento Vocale sostiene anche quest’anno il centro autismo di Fondazione Bellora di Gallarate

Il 5 aprile 2025, il Coro Divertimento Vocale torna sul palco per un concerto speciale a sostegno di terraLuna, il centro di riferimento per l’autismo di Fondazione Bellora.

Ospite d’eccezione Eleonora Montagnana, in arte Orange, con il suo straordinario violino elettrico. Un evento unico per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

Appuntamento il 5 aprile 2025, alle 21:00, al Teatro Condominio.

Progetto terraLUNA

Il progetto terraLuna della Fondazione Bellora di Gallarate, è un centro d’eccellenza dedicato al supporto delle persone con autismo. Offre terapie avanzate, assistenza alle famiglie e un ambiente inclusivo che favorisce l’autonomia e la qualità della vita.

Attualmente, terraLuna assiste circa 70 bambini e ragazzi, collaborando con famiglie e scuole attraverso un approccio integrato che include la gestione dell’autismo e la formazione degli insegnanti per la migliore possibilità di sviluppo e crescita dei bambini e ragazzi. Il centro promuove inoltre l’inserimento lavorativo dei giovani adulti con programmi volti a promuovere l’autonomia e la realizzazione personale.

Entro il 2025, terraLuna si espanderà con nuovi ambulatori e alloggi protetti, offrendo un sostegno concreto per una vita adulta più autonoma. Il progetto accompagna le persone con autismo lungo tutto il loro percorso di vita, contribuendo a costruire una società più inclusiva e accogliente.

Coro Divertimento Vocale

Il CDV, Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band, è il coro pop-rock più numeroso e innovativo d’Italia. Fondato a Gallarate nel 1996 da 20 giovani e diretto da Carlo Morandi, si è esibito in 300 concerti tra teatri e piazze, distinguendosi per il suo impegno solidale. Formato da volontari dai 18 ai 60 anni, unisce musica e divertimento. Nel 2019 è arrivato in finale a Italia’s Got Talent.