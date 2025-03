Karola Rennhack e Manuel Bonardi vincono l’edizione 2025 del Campo dei Fiori Trail

Il Campo dei Fiori Trail si conferma una delle competizioni di trail running più attese e partecipate in Italia. Un’edizione da record con oltre 2.500 atleti provenienti da 33 nazioni e 60 province, pronti a sfidarsi sui sentieri spettacolari delle Prealpi Varesine. Le persone coinvolte in questo weekend sportivo sono state ben oltre 4.000 mila tra volontari, accompagnatori e tifosi.

Galleria fotografica Campo dei Fiori Trail 2025 4 di 8

Dopo un primo assaggio con i saluti delle istituzioni nella giornata di sabato, la competizione è entrata nel vivo domenica 9 marzo con la ITAS 50K (49 Km; 2.800m D+). A trionfare è stato Manuel Bonardi (Topo Athletic Italia / Atletica Pidaggia 1528) che ha dominato la corsa vincendola con tempo alieno di 4:30:37. Matteo Anselmi (Sport Project VCO) già vincitore nella stessa distanza nel 2022, ha tagliato il traguardo 7 minuti dopo, seguito dalla leggendaria “Lince di Gavirate” Andrea Macchi. Riccardo Borgialli (New Balance / Sport Project VCO) ha vinto la Vibram 38K con un tempo alieno di 3:07:11, davanti al varesino Gianluca Pinton (ASD Run Fast; 3:20:59).

Tra le donne, la vittoria è andata alla tedesca Karola Rennhack (Hammer Nutrition), che si è imposta con un tempo di 5:25:13. Le altre quattro atlete che hanno corso sulla distanza dei 50 km hanno combattuto fino all’ultimo metro: Luisa Rocchia (A.P.D. Pont-Saint-Martin; 5:34:16) ha distaccato la danese Emma Lemminger per soli 39 secondi, mentre Johanne Mosgaard (Brooks Denmark; 5:50:24), anche lei danese, ha anticipato di un minuto e mezzo l’italiana Laura Chiara Besseghini (5:51:47). È stata l’Ungherese Timea Horváth a trionfare (3:57:00) nella competizione femminile sui 38 km, distaccando di 17 minuti Chiara Bertino (ASD Podistica Torino; 4:15:32) che ha lottato per il secondo posto inseguita dalla torinese Francesca Ceresa (Atletica Avigliana For Run; 4:17:55) e dalla bergamasca Silvia Zanchi (Runcard; 4:19:56).

Alla Ilpea 38k (28,6 Km; 1.400m D+) si è imposto il bergamasco Luca Carrara (The North Face) tra i maschi e

Margherita Vitali (Runaway Milano ASD; 2:44:00) tra le donne. Anche quest’anno la distanza di 28,6 km è stata la gara più amata del Campo dei Fiori Trail, scelta quest’anno da oltre 900 trail runner. Nella Elmec 12K (12,3 Km; 470m D+) disputata sabato 8 marzo, il velocista bergamasco Marco Zanga (La Recastello Radici Group) ha sfrecciato sul traguardo in 50:43, inseguito da Alex Scalzi (Falchi Lecco; 53:13) e Andrea Zucchiatti (Team Attivasalute ASD; 55:38).

I Falchi Lecco si riconfermano un team di velocisti di altissimo rango, con la vittoria di Alessia D’amico che in volata sul traguardo in 1:08:04 ha anticipato di soli 4 secondi la varesina Elisa Berretta (1:08:09) della Kalipe ASD. Terza la bresciana Maria Vincenza De Vitis (1:12:52).

Sabato mattina si è tenuta anche la 1^ edizione della Bike Trail Adventure organizzata con il supporto di All4cycling, che ha visto 200 ciclisti avventurarsi nei due tracciati ideati dall’organizzazione (43/63 Km). Un viaggio alla scoperta di molti luoghi sconosciuti alla maggior parte dei partecipanti, come hanno testimoniato entusiasti all’arrivo. Riprova che la nostra provincia ha ancora molto da dare in termini di sport outdoor.

L’Organizzazione ha riservato un momento speciale per il Cleaning Forest Team, il gruppo di volontari capitanato da Davide Meroni, che si occupa della manutenzione e pulizia di oltre 50 Km di tracciati. A omaggiare il loro sforzo fatto durante l’anno, ma soprattutto nelle ultime settimane prima della gara, il Direttore dell’Ente Parco Campo dei Fiori, Giancarlo Bernasconi e l’ultratrailer Luca Papi. Il Team Orthia, arrivato dal Portogallo con 25 atleti, è stato premiato dal Sindaco di Gavirate Massimo Parola che per l’occasione, ha istituito il primo Premio “Città di Gavirate” che verrà assegnato anche nelle prossime edizioni ai gruppi stranieri più numerosi. L’entusiasmo è stato così caloroso, che hanno festeggiato al ritmo di musica.

La società sportiva con il numero maggiore di atleti in gara a essere premiata da CSAIn, non poteva che essere la gaviratese 100% Anima Trail. Con i suoi 60 atleti iscritti, decine di volontari sul percorso e oltre 250 soci, si conferma una tra le realtà più affermate del Trail Running italiano. Un successo questa 9^ edizione del Campo dei Fiori Trail grazie anche al meteo finalmente favorevole, visto l’annullamento dello scorso anno, che ha permesso di sfoggiare i paesaggi simbolo del nostro territorio come la Scala del Cielo, il Sacro Monte di Varese e il Forte di Orino. Prossimo appuntamento: Mini Trail dedicato ai piccoli Trail Runner che si terrà sabato 10 maggio presso il Parco Din Don di Bardello con Malgesso e Bregano.