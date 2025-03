Kastritis: “Vittoria che solleva il morale ma non esaltiamoci. Dobbiamo vincere con Cremona”

Openjobmetis Varese – Givova Scafati 95-82 | Le voci dalla sala stampa

Ioannis Kastritis (Allenatore Openjobmetis): Voglio congratularmi con la squadra per il apporto alla partita e la capacità di farsi trovare pronto, non era facile. Siamo stati capaci di rimanere davanti non tanto dal piano tattico ma per la forza mentale e siamo stati consistenti per tutta la partita. Credo che i complimenti ai ragazzi non vadano fatti solo per la vittoria di stasera ma per il lavoro svolto fin dal primo momento da quando sono arrivato. Grazie anche ai tifosi per l’atmosfera che sono riusciti a creare che ci ha aiutati a vincere; con loro sappiamo di avere un giocatore in più con cui lottare, il loro supporto è fondamentale. Siamo migliorati partita dopo partita, non vincevamo da tanto tempo e siamo più sollevati, ma vorrei sottolineare che non è ancora il momento di fare festa: se non vinceremo settimana prossima contro Cremona sarà come non aver vinto stasera. Restiamo concentrati.

Kastritis 2: Il dato dei rimbalzi è un problema, lo sappiamo e ci sono diversi modi per cercare di risolverlo. Non è solo una questione dei singoli, ma di squadra. Ovviamente ci stiamo lavorando ogni giorno per migliorare questo aspetto. Avere due giocatori in più che possono aiutare sotto i tabelloni può aiutarci ma bisogna fare un passo avanti soprattutto a livello collettivo. Questa sera però cerchiamo di sottolineare gli aspetti positivi. Librizzi lavora forte tutti i giorni, ma mi piace ragionare come un team e non parlare dei singoli. Voglio sottolineare che tutti gli elementi della squadra si impegnano in allenamento, anche chi non ha giocato questa sera, e questo per noi è la cosa più importante: dobbiamo sempre ragionare a livello d’insieme e non guardare le prestazioni dei singoli perché non si può essere sempre perfetti.

Marco Ramondino (Allenatore Givova): Complimenti a Varese per la vittoria, ha avuto una capacità migliore della nostra di fare giocate decisive. Al di là del punteggio, per qualità del gioco credo sia stata equilibrata e a fare la differenza sono state le nostre scarse percentuali ai tiri liberi e da 3. Non siamo riusciti a fare canestro dalla lunga con continuità, che sarebbe stata il modo migliore per battere la difesa di Varese. Abbiamo costruito tanti buoni tiri e fatto più assist, questo ci lascia un po’ di frustrazione perché bastava mettere qualche canestro in più per essere più in partita. Non ci deve interessare altro discorso se non il campo. Anche solo affrontare altre argomento saprebbe di alibi, quindi direi che il mio compito di oggi è valutare la prestazione di oggi, ma sono convinto che abbiamo fatto una buona prestazione. Non devo convincere nessuno, questo è solo il mio feeling a caldo a fine partita.

Jaylen Hands (Giocatore Varese, ai microfoni di Dazn): Mi sento alla grande, questa sera abbiamo vinto una bella partita ma e il successo deve darci ancora più motivazioni per andare avanti. Ora non possiamo fermarci e vogliamo continuare su questa strada anche con Cremona.