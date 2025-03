Kensington, un anno dopo: Chris Galbiati racconta a Materia l’inferno del fentanyl

Lunedì 7 aprile il documentarista e youtuber sarà intervistato dal giornalista Orlando Mastrillo per raccontare l’evoluzione della situazione a Kensington Avenue, un anno dopo il suo documentario sulla “città degli zombie”

Lunedì 7 aprile alle 21.00, Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno) ospiterà un incontro con il documentarista e YouTuber Chris Galbiati. Un anno dopo aver raccontato la drammatica realtà di Kensington Avenue a Philadelphia, meglio conosciuta come “la città degli zombie”, Galbiati torna sul luogo per documentare i cambiamenti avvenuti. Attraverso immagini e testimonianze dirette, il fotografo e videomaker esplorerà l’impatto devastante del fentanyl, uno dei maggiori problemi sociali e sanitari degli Stati Uniti.

L’incontro vedrà Galbiati intervistato dal giornalista di Varesenews Orlando Mastrillo, che guiderà la discussione sul fenomeno del fentanyl e sulla sua crescente diffusione.

