La bellezza del design si svela a Besnate: la Saporiti Italia apre le porte per le giornate FAI di primavera

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2025, la sede della Saporiti Italia Spa di Besnate, uno dei luoghi simbolo del design italiano e cuore pulsante di un’eccellenza del Made in Italy conosciuta in tutto il mondo, ha aperto le sue porte al pubblico.

Fondata nel 1948 da Sergio Saporiti, l’azienda è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore dell’arredamento e del design di alta gamma, con sedi a Montecarlo, Dubai, Singapore, Shanghai e Lagos.

I visitatori, guidati dagli apprendisti ciceroni del Liceo Tosi di Busto Arsizio, sono stati accompagnati nel cuore del centro ricerche e showroom di Besnate, per vedere e “toccare con mano” elementi d’arredo che hanno segnato l’evoluzione del design contemporaneo.

Nella foto l’A.D. Raffaele Saporiti

Non è un caso che molti dei pezzi firmati Saporiti siano stati esposti in alcuni tra i più prestigiosi musei internazionali: dal MoMA di New York al Victoria & Albert Museum di Londra, dal Museo del ‘900 alla Triennale di Milano. Collaborazioni con i più grandi architetti del nostro tempo hanno permesso all’azienda di coniugare creatività, innovazione e qualità artigianale in ogni progetto.

Ancora una volta le Giornate FAI hanno offerto l’opportunità di scoprire un’eccellenza del territorio varesino che ha saputo crescere, innovarsi e farsi conoscere nel mondo con la forza del suo stile e della sua visione.