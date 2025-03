La Biblioteca Civica di Varese diventa una “Biblio-vivente”: un viaggio tra storie e personaggi

La Biblioteca Civica di Varese è sempre più un luogo che unisce storie, socialità e linguaggi innovativi. Sabato 15 marzo appuntamento con la Biblio-vivente, con due eventi che esplorano la narrazione nelle sue forme.

Dalle 15.00 fino alle 18.00 protagonisti saranno gli studenti dei Licei Manzoni, che diventeranno dei veri e propri “libri viventi”. Il pubblico avrà un catalogo speciale di titoli inediti tra cui scegliere, ma al posto di sfogliare le pagine, potrà ascoltare le storie che prenderanno vita per voce dei giovani narratori, attraverso un racconto in terza persona e in un confronto aperto tra narratore e ascoltatore. L’evento è il momento conclusivo di un laboratorio svolto dagli studenti con Betty Colombo, la cooperativa Naturart e l’associazione Gattabuia, con l’obiettivo di tradurre sogni e ricordi delle proprie esperienze in immagini suggestive.

Dalle 18.30 alle 20.30 al centro delle narrazioni saranno invece i personaggi di alcuni grandi classici e di romanzi contemporanei. Il pubblico anche in questo caso non sfoglierà i libri, ma ascolterà la narrazione diretta dei personaggi e sarà condotto in un percorso per conoscerli in modo approfondito. I narratori, che hanno preso parte a un laboratorio teatrale svolto in collaborazione con Coopuf, daranno voce e corpo ai personaggi scelti, fondendo l’idea dell’autore con la personalità dell’interprete.

Per questo evento è consigliata la prenotazione su Eventbrite. La Biblio-vivente è un evento all’interno del progetto Bibliohub.