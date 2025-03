La Biblioteca di Somma Lombardo traccia un bilancio delle attività del 2024 e presenta il calendario 2025

Il 2024 è stato un anno davvero molto intenso per la Biblioteca Civica di Somma Lombardo. La Biblioteca Aliverti fa parte del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona che comprende 21 comuni servendo una popolazione di oltre 300mila abitanti.

«Ogni anno – spiega l’assessore Donata Valenti – l’offerta culturale della nostra biblioteca si arricchisce di eventi e proposte per la cittadinanza, dai laboratori gratuiti per i bambini agli incontri con autore, alle conferenze su salute e benessere. Sempre più gli spazi rinnovati della nostra biblioteca, soprattutto la Sala Polivalente, si dimostrano un polo attrattivo per le realtà culturali e associative della nostra città. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione le bibliotecarie che con grande professionalità e passione ogni giorno accolgono i cittadini con gentilezza e sempre nuove proposte di lettura».

Durante il 2024 gli accessi in biblioteca sono stati circa 9500 con 162 nuovi utenti, per un totale di 5010 utenti, oltre 4000 dei quali residenti nel comune di Somma Lombardo. Un dato più che positivo che premia l’istituzione di Somma lombardo aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18 venerdì e sabato solo la mattina.

Le attività della biblioteca si distinguono per essere dedicate a tutte le fasce d’età con un incremento nel 2024 di quelle rivolte alle fasce più giovani. Accanto al consueto appuntamento con Nati per Leggere, che ospita una media di 30 – 60 -bambini a lettura, si sono svolti numerosi laboratori dedicati alla fascia d’età della scuola primaria.

Gli incontri di Nati per Leggere sono stati nove con anche una divagazione estiva al Parco Beltramolli e hanno coinvolto oltre 500 fra bimbi e genitori. Fra le proposte laboratoriali, in particolare, si segnalano quelle di arte, origami, lingue straniere e coderjojo che hanno visto la partecipazione in totale di circa 500 bambini. E non sono mancati i laboratori rivolti agli adolescenti e adulti, come quello di scrittura creativa.

Ma la Biblioteca non è solo libri e attività correlate. La rinnovata Sala Polivalente intitolata a Giovanni Paolo II è divenuta nel corso degli ultimi anni un vero punto di ritrovo per associazioni e cittadini, che la scelgono come sede per eventi associativi, corsi, incontri e molto altro. Sono appuntamenti fissi il corso di teatro, di musica, i concerti e gli incontri dell’Università della Terza Età.

Nel 2024 una bella novità accolta con entusiasmo dagli studenti. Si è deciso infatti, in collaborazione con la scuola di proporre una escape room proprio in biblioteca, rivolta ai ragazzi della prima e terza media, che saranno riproposte anche quest’anno, mentre a Natale una game room a tema pensata per avvicinare i più piccoli all’ambiente della biblioteca.

Da un punto di vista strettamente statistico vediamo, infine, qualche numero: prestiti globali oltre 22500, con un movimento di volumi grazie all’interprestito di 9251 titoli (3242 in uscita e 6009 in entrata). Cn l’interprestito si può prenotare e ritirare nella propria biblioteca un libro presente nel catalogo di una qualsiasi delle biblioteche del sistema.