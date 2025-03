La copertina del libro “Dovunque è Legnano” diventa un’opera d’arte in fabbrica

Il quadro realizzato ad acquarello dalla studentessa dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano Amira Quiroz per la copertina del libro di Legnanonews “Dovunque è Legnano” è diventato una maxi opera d’arte in fabbrica. I muri sulla quale è stato esposta la tela della dimensione di 1 metro e 50 di altezza per 2 metri e 55 di larghezza, sono quelli della Vito Rimoldi, azienda fondata a Legnano nel 1940 come semplice attività di produzione di cinghie in cuoio e diventata negli anni un’impresa innovativa e internazionale, specializzata in guarnizioni e articoli tecnici industriali.

L’opera della studentessa è l’interpretazione pittorica di un macchinario altamente tecnologico presente nella nuova sede della Vito Rimoldi di Borsano dove gli stabilimenti produttivi sono anche una galleria d’arte che ospita opere di celebri artisti. Da oggi si è aggiunta anche la gigantografia del quadro di Amira Quiroz, acquistato dall’azienda. Il suo quadro fa parte della copertina del libro Legnanonews, impreziosita da un altro elemento grafico – la lampadina – progettata dalla studentessa Milena Croci. Vederlo appeso all’interno della fabbrica è una grande emozione. La tela è stata realizzata da Pubbliline.eu Srl di Gallarate.