“La Dolce Vita”: a Gallarate l’omaggio al cinema del Balletto di Milano

Venerdì 21 marzo 2025 alle h.21:00 il Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate ospita la grande danza della celebre Compagnia “Il Balletto di Milano” nel suo omaggio al cinema e agli autori delle più note colonne sonore che hanno incantato intere generazioni: “La Dolce Vita”.

Il Balletto di Milano è una delle più prestigiose compagnie a livello internazionale, impegnata già dai primi riconoscimenti nel mondo professionale nella promozione della cultura italiana tramite il linguaggio universale della settima arte, portando i suoi spettacoli in ogni parte d’Europa insieme alla bellezza del patrimonio italiano con la sua musica, i registi, gli autori e i film indimenticabili.

Lo spettacolo inizia proiettando il pubblico nell’atmosfera romana degli anni ’60 tra alle colonne sonore di Nino Rota, che hanno ispirato il genio di Federico Fellini nei film “Amarcord” e “8½”, e autore della colonna sonora del capolavoro di Zeffirelli “Romeo e Giulietta”. A seguire le coreografie si muovono eleganti su “Colazione da Tiffany” di Henry Mancini, e non potevano mancare le indimenticabili arie di Ennio Morricone, immenso protagonista del cinema italiano, con la danza del Balletto di Milano in “C’era una volta il West” e “Nuovo Cinema Paradiso”. Luci e video si fanno poi più luminose e colorate per accogliere passi di danza vivaci e vibranti tra le note di Elliot Goldenthal, immersi nel mondo il mondo variopinto di Frida Kahlo. E ancora Dario Marianelli, che in “Anna Karenina” produce i suoni a tratti romantici e a tratti più cupi per descrivere la storia di questo capolavoro della letteratura russa.

Una fusione di danza classica e contemporanea di altissima qualità che ispira non solo chi ama la danza (tanti, ogni anno, allieve e allievi delle scuole. danza di Gallarate), ma anche tutti coloro che grazie a tali colonne sonore vogliono rivivere un sogno. Tra queste, anche quella del film “Shall We Dance?”, e il “Valzer n. 2” di Shostakovich, già sigla del Giffoni Film Festival. Il saluto finale al pubblico avviene sulle note di Nicola Piovani e la sua “La vita è bella”: per tale film, diretto e interpretato da Roberto Benigni, entrambi vinsero l’Oscar.

biglietteria teatro: giovedì e venerdì h. 17/19, sabato h. 10/12- Prezzo biglietti da 20 € in su

Online anche su www.melarido.store (posti assegnati al ricevimento dell’ordine e pagamento, bloccati da noi in pianta fra i migliori ancora invenduti- no costi extra), ritirabili stampati prima dello spettacolo. Prenotazioni e pagamento da casa: biglietteria@teatrocondominio.it Info teatro: (feriali, pomeridiano): 349 8453969