La fiaba di Re Orcone e la pozione magica in scena a Busto Arsizio

La fiaba di Re Orcone e la pozione magica va in scena domenica 9 marzo alle ore 17 al Teatro San Giovanni Bosco per l’ultimo appuntamento della stagione con la rassegna di Teatro per bambini e famiglie Primi Applausi, a cura de L’arca di Noe. Uno spettacolo della Compagnia C’è un asino che vola con attori, burattini e pupazzi.

Due bambini, minacciati dal perfido Re Orcone sono costretti a rifugiarsi nel bosco per sfuggire al suo pentolone. Dopo varie peripezie, con l’aiuto del buon Orco Gigione e delle pozioni del simpatico nanetto Mistura, i due amici riusciranno a sconfiggere l’orco malvagio riportando serenità e giustizia in tutto il regno.

Lospettacolo è adatto ai bambini dai 3 anni su.

Posto unico a 6 euro – gratuito per minori di 3 anni.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a: arcadinoeteatro@gmail.com oppure whatsapp al 351 3751758.