La Fondazione Ascoli organizza il corso per volontari in oncoematologia pediatrica

Diventare volontari in Oncoematologia pediatrica è una scelta di cuore, che ha bisogno di essere sostenuta con strumenti e competenze specifiche. Fornire ai volontari queste competenze è l’obiettivo del nuovo Corso di formazione per Volontari in Oncoematologia pediatrica promosso da Fondazione Giacomo Ascoli e da Asst Sette Laghi.

Il corso prevede 7 incontri, dal 18 marzo al 13 maggio. Alla parte teorica, affidata a medici e professionisti, si affianca una parte pratica e interattiva, basata su lavori di gruppo guidati da docenti esperti e da un piccolo “tirocinio” in corsia al fianco dei volontari di Fondazione Giacomo Ascoli già attivi da tempo.

Gli incontri si svolgeranno in orario serale, compreso tra le 18 e le 20, nelle aule di formazione del Padiglione centrale del vecchio Ospedale di Circolo. Unica eccezione è l’esperienza pratica in reparto, a turni e in mattinata, nella settimana dal 14 aprile al 9 maggio.

L’iniziativa è rivolta a tutte le persone desiderose di dedicare parte del proprio tempo agli oltre 1000 bambini e alle loro famiglie che ogni anno fanno riferimento al Day Center a indirizzo oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte per le cure oncologiche, ematologiche e immunologiche pediatriche. Consapevoli che per essere effettivamente d’aiuto in queste situazioni la buona volontà, da sola, non basta.

«Bisogna imparare a stare vicino ai bambini in modo efficace e a instaurare una relazione di aiuto costruttiva, innanzitutto con le mamme – spiega Angela Ballerio, mamma di Giacomo Ascoli, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – Con l’esperienza abbiamo messo a punto un percorso ricco di riferimenti sanitari e anche pedagogici e psicologici indispensabili a creare delle relazioni positive, anche in situazioni di grande difficoltà»

Dare sollievo e portare aiuto, sono le motivazioni e le aspettative del volontariato. Ma quando si tratta di bambini con patologie che spaventano, portare aiuto diventa un compito delicato che richiede specifiche competenze sulla gestione del processo emozionale e sull’umanizzazione delle cure, tra i principali argomenti del corso.

«La presenza dei volontari della Fondazione Giacomo Ascoli è un aiuto prezioso per le famiglie. E questo avviene proprio perché c’è un approccio competente, che passa attraverso questo corso di formazione così come attraverso continue occasioni di confronto e aggiornamento, che dimostrano la serietà dell’impegno della Fondazione e di ognuno dei suoi volontari», spiega Massimo Agosti, direttore del Dipartimento Materno Infantile di ASST Sette laghi che introdurrà il corso martedì 18 marzo alle ore 18.

«L’Ospedale Del Ponte è una delle eccellenze di ASST Sette Laghi. Lo è grazie ai suoi professionisti, ma anche grazie alla collaborazione di Volontari tanto motivati quanto preparati. La Fondazione Giacomo Ascoli è consapevole di svolgere un ruolo importante in una struttura difficile come l’Oncoematologia pediatrica, proprio per la complessità e la delicatezza dei casi che tratta, ed è altrettanto consapevole che in questo contesto il ruolo di volontario non si improvvisa, ma richiede un percorso serio di preparazione e formazione. Ringrazio quindi la Fondazione per la responsabilità con cui interpreta il suo ruolo all’interno della grande squadra dell’Ospedale Del Ponte” commenta il DG di ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale..

Le date: 18-25-28 marzo, 1-8-10 aprile e 13 maggio 2025, tra le ore 18 e le 20.

Iscrizioni entro e non oltre il 12 marzo a questo link: https://formazione.sigmapaghe.com

Una volta iscritto sul portale l’interessato contatterà la segreteria organizzativa inviando una mail a sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it (per maggiori info 0332 278457).