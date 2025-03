La Guardia di Finanza di Como dona alla Caritas 600 accessori per la casa e la persona frutto di sequestro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, nell’ambito delle iniziative di solidarietà destinate ad aiutare i più bisognosi, ha donato, alla Caritas diocesana di Como, oltre 600 articoli per la casa e accessori per la persona.

I predetti articoli sono erano stati sottoposti a sequestro nel corso di attività di servizio svolte dai militari della Compagnia di Menaggio a tutela dei consumatori e della legalità.

Più in particolare gli accessori donati erano stati oggetto di sequestro amministrativo nel settembre scorso in quanto immessi in commercio in assenza delle indicazioni minime richieste dal Codice del Consumo quali ad esempio il nome, la ragione sociale e la sede legale dell’importatore o le eventuali specifiche indicazioni d’uso.

I finanzieri lariani, hanno pertanto, nella mattinata odierna, consegnato alla Caritas di Como presso il magazzino di via Alciato, 565 ombrelli, 34 valigie, 3 tavolini pieghevoli e numerosi altri accessori per la casa.

Tali prodotti potranno essere utilizzati dalla struttura diocesana per le proprie esigenze di funzionamento o distribuiti ai più bisognosi per far fronte alle loro esigenze quotidiane.

La donazione in parola rappresenta un piccolo gesto di vicinanza e attenzione alle fasce più deboli del territorio e si pone in continuità con le diverse iniziative intraprese dal Corpo nella provincia comasca.