La LIUC Business School lancia il Master in Strategie per le Imprese del Made in Italy

La LIUC Business School in collaborazione con Pambianco lancia il Master in Strategie per le Imprese del Made in Italy (MADEin), un percorso formativo altamente specializzante nato per rispondere alle esigenze delle aziende che operano nei settori chiave del Made in Italy.

Le lezioni prenderanno il via il 15 ottobre 2025 e si svolgeranno presso il Pambianco Hub, in Via Appiani 12 a Milano, combinando formazione in presenza e sessioni online interattive.

Il programma si distingue per un approccio interdisciplinare che integra marketing, brand management, internazionalizzazione, innovazione e gestione operativa, con un focus costante sulla sostenibilità e la digitalizzazione. Attraverso progetti su case study reali, attività esperienziali e visite in azienda, gli studenti potranno applicare immediatamente le competenze acquisite, sviluppando una visione concreta e innovativa del settore.

Il Master si rivolge a giovani laureati, professionisti e imprenditori che desiderano specializzarsi nelle strategie di sviluppo e posizionamento dei marchi Made in Italy. Grazie a una faculty composta da accademici e manager di spicco, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore e costruire un network strategico di relazioni.

Al termine del percorso, i diplomati potranno ricoprire ruoli chiave nelle aziende dei settori fashion, beauty, design, wine & food e hospitality, assumendo posizioni di responsabilità come brand manager, marketing e communication specialist, product manager, export e international business manager, innovation manager e consulenti per il Made in Italy. Il Master offre, inoltre, la possibilità di proseguire gli studi accedendo direttamente al secondo anno della Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria presso la LIUC, garantendo così un doppio titolo in soli due anni.

Anna Gervasoni, Rettore LIUC, ha commentato: «Siamo molto contenti di poter proporre in collaborazione con Pambianco, uno dei Gruppi più autorevoli nei settori lifestyle che vedono eccellere il nostro Paese nel mondo, un Master unico, pensato per creare profili professionali oggi molto richiesti, che sappiano valorizzare a livello internazionale l’unicità delle nostre eccellenze comprendendone e strutturandone l’unicità ed il business model».

Ha aggiunto David Pambianco, CEO di Pambianco: «Era già da qualche anno che sentivo l’esigenza di trasferire ai nuovi talenti le competenze acquisite dal nostro Gruppo negli oltre 40 anni di attività che ci hanno visto affiancare e supportare i settori più rappresentativi del Made in Italy».

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 luglio 2025, con la possibilità di usufruire di uno sconto Early Bird del 10% per chi si iscrive entro il 31 maggio 2025.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo master@liucbs.it o visitare il sito www.liucbs.it.