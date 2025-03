“La montagna nel cuore” di Maurizio Miozzi: presentazione a Cuveglio

L’appuntamento, per quanti amano camminare in montagna e non solo, è per domenica 9 marzo alle ore 17 presso le sale del Circolo di Cuveglio, in via Milano e come vuole la tradizione di questi eventi al termine verrà offerto un piccolo rinfresco

Domenica presentazione del libro “La montagna nel cuore”

Si tratta di un altro incontro culturale è in programma a Cuveglio presso il Circolo “Alla Cri-cà”, motivo della serata è la presentazione dell’ultimo lavoro letterario dello storico di Dumenza: Maurizio Miozzi.

Cinquantanni di escursioni come socio del Cai sono state raccolte in questo volume che l’autore presenterà con il contributo del giornalista e storico Riccardo Prando. L’appuntamento, per quanti amano camminare in montagna e non solo, è per domenica 9 marzo alle ore 17 presso le sale del Circolo di Cuveglio, in via Milano e come vuole la tradizione di questi eventi al termine verrà offerto un piccolo rinfresco.