La Openjobmetis cerca il jolly sul campo della Bertram Tortona

Il mazzo di carte è sul tavolo, l’avversario ne ha molte buone tra le mani ma Varese può pescare. E spera di trovare un jolly da usare sul tappeto verde di Casale Monferrato, per provare a sparigliare la corsa salvezza e ottenere due punti che sarebbero vitali.

La 21a giornata dei biancorossi è in programma contro la Bertrtam Tortona (domenica 9 marzo, ore 16) che, sfumata per “noie burocratiche” la possibilità di ospitare la gara nel nuovo centro sportivo della città alessandrina, attende Librizzi e compagni all’interno del proprio “fortino” in Monferrato per dare continuità a un buon momento. La squadra di De Raffaele ha espugnato – non senza clamore – il parquet della capolista Trento alla ripresa della Serie A e si è ripetuta in Coppa contro Patrasso: ora vuole impallinare anche l’Openjobmetis, anche per consolidare la zona playoff insidiata dalla risalita di Venezia.

Insomma, siamo alle solite: la squadra di Kastritis appare in crescita ma si trova di fronte a un altro turno molto duro, un po’ come è accaduto domenica scorsa a Trapani. Ma appunto, la voglia e la speranza di pescare il jolly non mancano a patto di ripetere la prova gagliarda, coraggiosa ma anche tecnicamente buona mostrata in Sicilia (e rovinata da un arbitraggio apertamente contrario). Il coach greco lo ha detto: stiamo lavorando bene e rispettando i programmi di gioco ma dobbiamo migliorare certi dettagli e trovare costanza sia all’interno della partita sia tra una settimana e l’altra.

Non fa una grinza, anche se sulla strada per Casale – la squadra partirà domenica mattina, senza ritiro della vigilia, vista la breve distanza – bisogna registrare il problema muscolare a Justin Gray. L’ala è alle prese con un polpaccio acciaccato, sarà nei 12 ma il suo impiego è tutto da valutare. “Poco male” può pensare il tifoso senza peli sulla lingua, visti gli scarsissimi risultati del 29enne di Tampa, ma in questo momento la Openjobmetis deve fare affidamento su tutti gli uomini rimasti in lista, per lo meno per allungare le rotazioni e – nel caso di Gray – mettere almeno massa nello scontro sotto canestro. Se poi l’americano passasse dallo stato “impagliato” a quello “vivo”, sarebbe meglio per tutti.

Tortona, tra l’altro, ha un altro Justin – Gorham – che ha i contorni dello spauracchio: ala forte vera, ha segnato 35 punti a Trento mettendo in croce la difesa di Galbiati fresca di Coppa Italia e all’andata propiziò l’espulsione di Alviti. Oltre a Gorham, i piemontesi hanno un baluardo in mezzo all’area come Kamagate che può rendere durissima la vita ai lunghi di Kastritis. Chi non ci sarà è, invece, l’ex Artur Strautins che si è recentemente operato al ginocchio dopo l’infortunio ai legamenti mentre i Leoni dovrebbero avere – con qualche acciacco – sia lo stesso Kamagate sia Vital. Arbitreranno i signori Baldini, Bongiorni e Dionisi con l’ingrato compito di far dimenticare i tre colleghi della scorsa settimana: di certo non faranno peggio.

