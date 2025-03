“La Porta delle Amadriadi”: il progetto fotografico di Paolo Volonté in mostra a Saronno

Saronno si prepara ad accogliere un nuovo ed emozionante appuntamento con l’arte visiva. Dal 12 marzo al 4 maggio 2025, il foyer del Teatro Giuditta Pasta ospiterà “La Porta delle Amadriadi”, un progetto fotografico firmato da Paolo Volonté e curato da Sabrina Romanò. L’evento rientra nella programmazione di Art Foyer, un ciclo continuativo di mostre promosso dall’Associazione culturale Helianto e dall’Associazione ArtigianArte, in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta.

Un viaggio visivo tra mito e natura

Attraverso il suo obiettivo, Paolo Volonté dà vita a una suggestiva reinterpretazione delle Amadriadi, ninfe della mitologia greca legate agli alberi e alla natura. Il fotografo, forte della sua esperienza nel mondo della moda, ha saputo fondere il linguaggio visivo con il simbolismo mitologico, creando immagini che invitano a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. L’intento dell’autore è quello di superare la visione antropocentrica della natura come semplice accessorio della vita umana, restituendole invece il ruolo di parte integrante della nostra esistenza.

Presentazione e performance artistica

Sabato 12 aprile alle ore 18.00 il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Paolo Volonté durante l’evento di presentazione della mostra. Un momento speciale che sarà arricchito da una performance artistica a cura degli attori dell’Associazione. L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto da Galli al Teatro, offrendo ai visitatori l’occasione di scambiare impressioni sull’esposizione in un’atmosfera conviviale.

Una mostra tra arte e riflessione

La Porta delle Amadriadi è un invito a immergersi in un universo di immagini cariche di significato, che raccontano un legame profondo e inscindibile tra l’uomo e la natura. Le fotografie di Paolo Volonté, impreziosite dall’allestimento curato da Sabrina Romanò, saranno visitabili nel foyer del teatro in concomitanza con gli spettacoli in cartellone e durante gli orari di apertura della biglietteria.

Grazie alla collaborazione tra Helianto, ArtigianArte e il Teatro Giuditta Pasta, l’arte continua a trovare spazio nel cuore di Saronno, offrendo al pubblico nuove prospettive e stimoli di riflessione attraverso il potere delle immagini.