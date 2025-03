La Pro Patria non va oltre il pari col Caldiero: un punto poco utile

Nello spareggio salvezza tra Pro Patria e Caldiero nessuna delle due squadre oggi in campo allo Speroni di Busto Arsizio è riuscita a trovare la via del goal. E, più in generale, a creare pericoli concreti nell’area di rigore avversaria.

Lo 0-0 in scena oggi, sabato primo marzo, porta con sé solo un misero punticino poco utile alla bassa classifica, dove, fortunatamente sia per i lombardi che per i veneti, la Clodiense – unica squadra sempre sotto la soglia dei 20 punti – è rimasta impantana in ultima posizione dopo la sconfitta di ieri a Milano contro l’Alcione,

Lo scontro diretto tra il peggior attacco (Pro Patria) e la peggior difesa (Caldiero) finisce infatti in un nulla di fatto, con poche fotografie destinate a passare alla storia di questo sport se non le lamentele alzate al fischio finale dalle rispettive tifoserie, sempre più preoccupate di una possibile retrocessione diretta pronta a cadere dall’albero come un frutto ormai maturo dato il distacco di punti che penultima (Pro Patria) e terzultima (Caldiero) hanno nei confronti di Lecco e Pro Vercelli. Al momento più di 10 lunghezze.

La magra posta in palio di oggi sa dunque di (almeno mezza) condanna, anche se, a nove giornata dalla fine del campionato, la retrocessione matematica è ancora lontana dall’essersi già concretizzata, nonostante di settimana in settimana sembra farsi più vicina e tangibile. Basterà lottare contro il destino per salvarsi? Sicuramente questa è l’intenzione manifestata dai giocatori, dal primo giorno di ritiro fino alle ultime dichiarazioni in sala stampa, ma ad oggi il campo sta restituendo, settimana dopo settimana, un responso avverso.

PRO PATRIA-CALDIERO TERME 0-0 (0-0)

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Coccolo; Somma, Nicco (1′ st Ferri), Mehic (12′ st Mallamo), Piran (35′ st Barlocco); Pitou (12′ st Terrani); Rocco, Beretta (40′ st Toci). A disposizione: Pratelli, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Citterio, Renault, Cavalli, Vaglica. Allenatore: Sala.

Caldiero Terme (4-3-2-1): Crespi; Mazzolo, Pelagatti, Nessi, Pelamatti; Gattoni, Filiciotto, Florio (27′ st Mondini); Fasan (44′ st Molnar), Zerbato (17′ st Marras), Cazzadori (27′ st Caccavo). A disposizione: Kuqi, Aldegheri, Parodi, Gecchele, Riahi, Gobetti, Molnar, Lanzi, Squarzoni, Cisse, Scappini. Allenatore: Soave.

Ammoniti: Mehic (PPA), Pelagatti (CAL), Bashi (PPA), Nessi (CAL)

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore

Collaboratori: Russo di Torre Annunziata e Mambelli di Cesena

IV Ufficiale: Radovanovic di Maniago