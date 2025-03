La reliquia del Beato Acutis in visita tra Angera, Ranco e Taino

Dal 10 al 17 marzo 2025 la comunità pastorale San Carlo Borromeo – che comprende le parrocchie di Angera, Ranco e Taino – ospiterà la reliquia del Beato Carlo Acutis, il giovane noto per la sua profonda fede e il suo impegno nell’evangelizzazione attraverso i mezzi digitali.

La settimana di preghiera e celebrazioni inizierà lunedì 10 marzo con la Messa di accoglienza della reliquia nella chiesa di Ranco alle ore 18:00. Seguiranno momenti di raccoglimento e preghiera con i gruppi giovanili: martedì 11 marzo alle 20:15 sarà la volta del gruppo PreAdo, mentre giovedì 13 marzo i ragazzi del catechismo si riuniranno alle 16:00 e il gruppo Ado e i 18-19enni alle 20:45.

Venerdì 14 marzo si terranno due Via Crucis per i ragazzi: alle 7:30 ad Angera e alle 17:00 a Taino. Sabato 15 marzo il programma prevede il ritiro del III media decanato alle 14:30 e, a seguire, la Santa Messa ad Angera alle 18:00.

Domenica 16 marzo sarà un momento speciale per le famiglie e i giovani della comunità. Alle 9:45 è prevista la Santa Messa ad Angera, mentre alle 11:15 si celebrerà la Santa Messa a Taino, durante la quale si terrà il congedo della reliquia.

Durante tutto il periodo della visita, la reliquia sarà esposta presso la Chiesa prepositurale di Angera per la preghiera personale, con apertura dalle 8:00 alle 18:00. Un’occasione preziosa per riflettere sulla vita e l’eredità spirituale del Beato Carlo Acutis, esempio di fede per le nuove generazioni.