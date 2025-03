La riapertura dell’ufficio postale di Lavena Ponte Tresa slitta ad aprile

Poste Italiane ha comunicato nella giornata di ieri che la riapertura dell’Ufficio postale di Lavena Ponte Tresa slitta di nuovo a causa di “un ritardo nella fornitura dei materiali”.

La Posta di Lavena Ponte Tresa è chiusa dal 5 ottobre scorso per lavori di ristrutturazione ma la riapertura prevista in gennaio, è già slittata due volte. Un rinvio che ha fatto arrabbiare il sindaco Massimo Mastromarino che dice «Penso che Poste Italiane debba semplicemente vergognarsi».

«La prima riapertura dell’Ufficio postale era prevista per l’11 gennaio, che è diventato il 27 marzo e oggi, con sprezzo verso la cittadinanza, a soli due giorni dall’apertura, diventa il 17 aprile – aggiunge Mastromarino – Il 17 aprile è un giovedì, il 18 aprile è Venerdì Santo, festa patronale, e gli uffici sono chiusi. Poi sarà Pasqua. Quindi in pratica l’ufficio riaprirà martedì 22 aprile».

Un prolungamento dunque dei disagi per gli utenti di Poste Italiane, che per usufruire dei servizi postali devono andare a Marchirolo e Brusimpiano. Un problema in particolare per le persone anziane e per chi non ha l’auto.