La RSA Pineta organizza un incontro aperto ai care giver sull’importanza del movimento degli anziani

Quante volte i familiari si trovano in difficoltà nel garantire un ambiente sicuro per la deambulazione dei propri anziani? Sappiamo sempre come movimentare correttamente una persona con deficit fisici? Quali sono gli ausili più adatti al cammino e come possiamo prevenire una caduta?

All’interno della Welfare Week 2025 del Distretto di Tradate, verrà proposto un incontro teorico e pratico sul corretto movimento della persona anziana al domicilio. L’evento, intitolato “Il movimento si fa cura”, è organizzato dalle fisioterapiste della RSA Pineta e rappresenta un’importante occasione di formazione per chi assiste quotidianamente persone con difficoltà motorie.

Dettagli dell’evento

Quando: Martedì 8 aprile 2025, dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Dove: Salone della RSA Pineta, via Monte Nevoso, 12 – Tradate

A chi è rivolto

L’incontro è gratuito e aperto a familiari, caregivers, volontari, badanti e operatori che lavorano al domicilio, figure fondamentali per l’assistenza quotidiana delle persone con ridotta mobilità.

Tematiche trattate

Muoversi in sicurezza: come rendere sicuro l’ambiente domestico

Utilizzo di ausili per il movimento

Strategie di cammino e di movimentazione

Prevenzione e gestione delle cadute

Sicurezza di chi cura: come muoversi nel modo corretto per evitare rischi

Info e prenotazioni

Per partecipare, è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:

WhatsApp: 3927610301

Email: fktpineta@proges.it

L’evento è promosso da Proges, in collaborazione con il Distretto di Tradate e la Welfare Week.