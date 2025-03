La terza settimana di marzo dalla montagna agli under 30 e gli over 60, Materia intergenerazionale.

«Sappi che sta crescendo l’energia che ci connette a Materia. E quindi intanto ancora grazie per il coraggio di questa “impresa”».

Ogni giorno ci arriva un flusso di comunicazioni, di messaggi, di richieste. A fine serate il ding del telefono porta foto, video di qualcosa che è appena terminato a Materia con ringraziamenti e incitamento ad andare avanti. Una delle espressioni che colpiscono riguarda lo stile: “è un posto accogliente e sembra di stare a casa”.

Grazie per tanto calore, grazie per la vostra risposta, grazie per l’energia che portate. Abbiamo ancora sette eventi a marzo. Poi tireremo le somme per valutare meglio come sono andati questi primi due mesi. Intanto però vi annunciamo che è già in viaggio il libretto con il programma di aprile e abbiamo di fatto definito anche maggio.

.

Il fascino della Patagonia raccontata da Matteo Della Bordella

È una foto di vetta ad aprire la serata che Materia – lo spazio libero di VareseNews – ha dedicato alla montagna e a un ospite d’eccezione, Matteo Della Bordella, il grande alpinista varesino capace di riempire la sala con le sue parole e le sue imprese patagoniche e le sue esplorazioni artiche.

Gianfelice Facchetti e i suoi “Capitani”: storie di coraggio, passione e memoria

Dal ricordo di Giacinto Facchetti ai grandi leader del calcio, fino ai capitani dimenticati: lo scrittore racconta il valore del ruolo e la distanza tra il calcio di ieri e quello di oggi.

“L’horror ti offre un ventaglio di emozioni, dalle più nobili alle più malvagie”

Una serata all’insegna del brivido con Carlo Maria Baranzini, che ha spiegato come nasce questo genere e come viene utilizzato nel mondo del cinema.

La musica, i libri e il sogno di una generazione negli anni Settanta

Le note di “Ma chi ha detto che non c’è” di Gianfranco Manfredi risuonano a Sant’Alessandro di Castronno, accompagnando la riflessione su utopie, scelte e memoria attraverso i romanzi di Gianni Gandini, Massimo Battisaldo e Paolo Margini.

Suoni, vibrazioni, ascolto e condivisione: la musica di Flutur “connette” l’agorà di Materia

un’esperienza sicuramente unica nel suo genere grazie alla musica e alle parole di Flutur, polistrumentista del Lago Maggiore. L’evento, ospitato nell’Agorà dello spazio libero di VareseNews, ha visto l’artista raccontare la sua straordinaria esperienza artistica e coinvolgere i presenti con le melodie del suo rav.

La festa del papà a Materia con Le mamme in cerchio

TUTTI GLI EVENTI DEL MESE DI MARZO

LA SECONDA SETTIMANA DI MARZO

Dal teatro al giornalismo, dai sapori alla memoria: una nuova settimana di incontri e condivisione nel nuovo spazio libero VareseNews.

LA PRIMA SETTIMANA DI MARZO

Il cammino, la letteratura, la fotografia, una storia vera piena di luce e speranza, il racconto della musica e il dialetto, la nascita delle infermiere e il canto popolare. Una varietà di eventi e un comune denominatore: la voglia di partecipare.

Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

LA TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO

Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia. Cinque serate, quattro corsi e due eventi tra mondo del volontariato e imprese. A Materia sembra un tempo lunghissimo di vita, ma siamo solo alla terza settimana di attività.

LA SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO

LA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO