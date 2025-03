La Varese – Angera apre la stagione giovanile: nell’albo d’oro tanti nomi di campioni

Da 56 anni il ciclismo giovanile locale ha una corsa speciale – appuntamento per domenica 23 marzo – per aprire la propria stagione. Si tratta della Varese – Angera, classicissima della categoria Allievi che viene accostata (con tutte le ovvie e doverose proporzioni) alla celebre Milano – Sanremo per collocazione temporale e per tipologia di percorso.

Si parte, infatti, dalla città e si arriva “in riviera”: non quella ligure ma quella che si affaccia sulla sponda magra del Verbano, ovvero sul lungolago di Angera dopo 60 chilometri di gara, non difficile dal punto di vista altimetrico ma con qualche strappo che può movimentare il gruppo. L’albo d’oro è notevole e vi figurano i nomi di Matteo Pelucchi, Eugenio Alafaci, Luca Wackermann (tutti poi professionisti) e soprattutto Filippo Ganna, primo nel 2012 con la maglia del Pedale Ossolano.

La corsa è organizzata dal Velo Club Sommesse del presidente Silvio Pezzotta e scatterà alle 10 da Palazzo Estense/via Sacco per terminare dopo le 11.30 sul traguardo. «Organizziamo questa 56a edizione con l’entusiasmo e la determinazione di sempre – spiega Pezzotta a pochi giorni dalla gara – e per questo dobbiamo ringraziare i tanti amici che ci supportano per mandare in scena ogni anno la prova d’apertura del calendario Allievi».

A salutare con favore l’avvenimento sportivo sono anche i sindaci delle due località maggiormente coinvolte. «La corsa richiama giovani atleti da tutta Italia ed è una festa dello sport ma anche un punto di riferimento per molte giovani promesse del ciclismo» ricorda Davide Galimberti. «Il ciclismo è uno sport di fatica e intelligenza tattica – gli fa eco Marcella Androni da Angera – i partecipanti porteranno come ogni volta il loro entusiasmo e la loro voglia di emergere. Per questo evento ringraziamo Silvio Pezzotta e il Velo Club che investono da tempo immemore le loro energie nella realizzazione di questa competizione».

La Varese – Angera vedrà ai nastri di partenza 160 atleti provenienti da diverse regioni. Il percorso prevede un tratto in linea fino ad Angera dove prenderà il via un circuito da percorrere per quattro volte con all’interno la salita di Ranco che potrebbe fare selezione in gruppo. Se ciò non avverrà, spazio alla volata che – come a Sanremo – ha spesso deciso la gara varesotta. Al termine le premiazioni: oltre ai primi 10 classificati saranno assegnati il Premio Luigi Ambrosini alla società del vincitore e il “Città di Varese” alle società dei primi cinque classificati.