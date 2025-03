Le 5mila analisi di Alfa che garantiscono la potabilità dell’acqua nel Varesotto

Un controllo capillare sul territorio attraverso quasi 5mila analisi dell’acqua. È quello che esegue Alfa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese, per garantire un’acqua pulita e sicura a tutti i cittadini.

Sono oltre 260 le colonnine distribuite in tutti i comuni di sua competenza e dalle quali vengono effettuati costanti prelievi che, insieme ai controlli eseguiti agli impianti, consentono l’esecuzione di più di 4,5 mila analisi l’anno.

La novità delle colonnine

È stata proprio Alfa, negli ultimi due anni, a realizzare le colonnine di prelievo. Precedentemente, infatti, i campioni di acqua venivano raccolti all’interno di edifici pubblici quali scuole e uffici comunali. Si trattava anche in questo caso di controlli costanti e ripetuti, ma certamente più vulnerabili. «Le nostre colonnine – spiega Gaia Pani, dell’Ufficio Acque Potabili – sono tutte identiche e munite di rubinetti in acciaio inox. Inoltre, essendo chiuse a chiave e non usufruibili dai cittadini, non sono esposte a pericolo di inquinamento. Questo garantisce certamente una maggiore attendibilità delle analisi»”.

Alfa, dunque, garantisce la qualità dell’acqua fino al contatore. All’interno di abitazioni, aziende, uffici pubblici, ospedali e scuole sono i proprietari e gli enti di riferimento a doversi occupare dei controlli. Problematiche alle tubature e ai rubinetti, per esempio, devono essere individuate e risolte da chi quotidianamente ha la gestione degli edifici stessi.

Puoi controllare i valori del tuo comune

Per conoscere il valore della durezza dell’acqua, il pH o gli altri parametri che Alfa monitora è sufficiente visitare il sito internet di Alfa e cliccare, direttamente dalla home-page, sul tasto “Analisi dell’acqua”. Inserendo il codice di avviamento postale di uno dei comuni serviti dal Gestore, si potrà accedere immediatamente ai risultati delle analisi.