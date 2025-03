Le Giornate FAI di Primavera 2025: alla scoperta dei tesori nascosti della provincia di Varese

Il 22 e 23 marzo visite esclusive a luoghi inaccessibili tra arte, storia e cultura sparsi per tutto il territorio. Ecco cosa fare per la prima gita di primavera

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) che ogni anno permette di riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’evento, giunto alla trentatreesima edizione, prevede l’apertura straordinaria di 700 luoghi in oltre 360 città italiane, spesso inaccessibili o poco conosciuti.

In provincia di Varese, le Delegazioni FAI del Seprio e di Varese propongono un ricco programma di visite guidate, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire angoli segreti e affascinanti. Proposte per tutti i gusti su come passare la prima gita primaverile.

Gli appuntamenti suddivisi per città

A Somma Lombardo sarà possibile visitare il Santuario della Madonna della Ghianda, aperto esclusivamente ai tesserati FAI. Questo gioiello architettonico conserva affreschi in stile gotico internazionale ed è nato da un miracolo mariano del 1290. Sempre a Somma Lombardo si potrà accedere a LaCattedrale, un’ex fabbrica degli anni ‘20 del Novecento trasformata in centro culturale grazie anche alle opere di Andrea Ravo Mattoni. Domenica 23 marzo alle 18:00, i Giovani della Delegazione FAI Seprio organizzeranno un DJ set con aperitivo.

A Besnate, i visitatori avranno la possibilità di esplorare Saporiti Italia, un’azienda storica di arredamento che vanta collaborazioni con designer di fama mondiale. Domenica 23 marzo alle 17:15, i tesserati FAI potranno partecipare a una visita speciale guidata dalla proprietà con brindisi finale.

A Cairate sarà aperto il Monastero di Santa Maria Assunta, un complesso medievale fondato nel 737 d.C. impreziosito da elementi romanici e affreschi rinascimentali. I tesserati FAI potranno partecipare a due turni di visita esclusivi, alle ore 11:15 e 15:45.

A Gorla Minore, il Collegio Rotondi, fondato nel 1599, aprirà le porte della sua Chiesa dell’Immacolata. Sabato 22 marzo alle 18:00 è prevista un’esibizione di chitarra a cura degli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.

A Caronno Pertusella sarà possibile visitare la Chiesa della Purificazione, decorata con affreschi cinquecenteschi di Giovanni Paolo Lomazzo. Dopo la visita, i partecipanti potranno accedere a Villa Londonio, un’elegante residenza settecentesca solitamente chiusa al pubblico.

A Varese, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza aprirà eccezionalmente le sue porte, offrendo ai tesserati FAI un percorso alla scoperta della storia e delle funzioni dell’edificio.

A Induno Olona sarà visitabile il Birrificio Angelo Poretti, un gioiello dell’architettura industriale con una spettacolare Sala Cottura in stile liberty. Sabato 22 marzo alle 19:00 si terrà il concerto “Tra note e luppoli” a cura del Liceo Musicale A. Manzoni. Domenica 23 marzo saranno organizzate visite con degustazione finale guidata da un mastro birraio, in diversi turni tra le 11:00 e le 17:00.

A Bodio Lomnago, Villa Puricelli e il suo Parco offriranno un’esperienza immersiva tra natura e storia, con percorsi guidati dai Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Varese. I tesserati FAI potranno accedere anche ad alcuni ambienti interni della Villa. Ancora a Bodio Lomnago, la Chiesa di San Giorgio Martire aprirà ai visitatori, svelando storie e curiosità legate all’ingegnere Piero Puricelli e alla famiglia Florio.

A Leggiuno, la Chiesa dei S.S. Primo e Feliciano, fondata nel IX secolo, sarà visitabile con un percorso che permetterà di scoprire antiche reliquie e reperti archeologici romani.

A Cittiglio, la Chiesa di San Biagio accoglierà i visitatori con un viaggio nel tempo alla scoperta di misteri archeologici e paleoarcheologici. Ad accompagnare i partecipanti saranno gli studenti del Liceo Scientifico Sereni di Laveno Mombello.

Informazioni utili

Gli orari delle aperture e le modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale del FAI. Per informazioni è possibile contattare la Delegazione FAI del Seprio all’indirizzo email seprio@delegazionefai.fondoambiente.it o la Delegazione FAI di Varese all’indirizzo varese@delegazionefai.fondoambiente.it.