Le molte lune di Louisa Gagliardi. “Many Moons” al Museo d’Arte del LAC

Tra le diverse mostre attualmente attive presso la sede principale del Museo d’Arte della Svizzera Italiana, l’esposizione personale di Louisa Gagliardi, al piano -1 del LAC, sembra essere quella più fresca ed interessante.

La trentacinquenne, che ha studiato arte a Losanna, è già presente in diverse collezioni svizzere, nonché in Italia presso la Fondazione Bonollo di Thiene ed anche in Cina, presso la TANK a Shangai e presso l’X Museum di Pechino.

Ma al di là delle presentazioni altisonanti, che in una giovane artista sono molto relative, la Gagliardi merita di essere ammirata per le sue opere colorate in grande formato che, è difficile capirlo al primo sguardo, hanno alla base un lavoro di digital-art stampata su vinile e sono solo successivamente ritoccate con materiali originali ed insoliti, ad esempio con lo smalto per unghie.

Si tratta essenzialmente di un’artista figurativa, ma i temi ed i contesti sono così variati da rendere difficile entrare nel merito. Vale la pena di lasciarsi emozionare dal grande formato e dalla cura dei dettagli che a tratti rasenta l’iperrealismo. Ci sono anche i paesaggi, ma è stato fatto notare che spesso si tratta di paesaggi interiori rimescolati con l’ambiente ispiratore.

C’è il riferimento all’arte medievale e rinascimentale, ma c’è anche la Natura, lo spazio urbano e quello domestico.

Considerando l’età dell’artista, intervistata nel video in francese/italiano ad inizio esposizione, si può dire che c’era da aspettarsi un certo magma creativo, eppure osservando la sua arte la Gagliardi sembra un’interprete più matura.

