Le sorelle di Lisistrata inaugurano la rassegna “Tra le righe” a Samarate

Il libro “Le sorelle di Lisistrata” e l’autore Federico Baccomo sono i protagonisti del primo appuntamento della rassegna “Tra le righe”, in programma a Samarate, organizzata da e20Dversi. (nella foto di apertura: dettaglio della copertina)

Si parte appunto venerdì 21 marzo 2025 alla sala al primo piano del circolo di Samarate, in piazza Italia.

“C’è curiosità sul libro e c’è curiosità nel modo in cui alcuni giovani hanno voluto organizzare la serata. Permetteteci, di fare i complimenti a Beatrice Carnevali perché pur essendo giovanissima ha proposto a ad e20Dversi un nuovo modo di presentare libri”.

“Tra le righe” nasce dal desiderio di dare voce ai pensieri che la lettura accende, trasformandoli in dialogo e confronto. Un evento pensato da una giovane lettrice per coinvolgere altri giovani in una lettura che va oltre le pagine, e insieme a giovani professionisti vogliono affrontare temi attuali attraverso la letteratura: un modo nuovo di leggere e pensare.”

Il primo appuntamento vedrà ospiti, oltre a Beatrice Carnevali e all’autore, come moderatrici, anche il giornalista Ettore Saladini, l’avvocata Francesca Gioffré, gli umanisti Matteo Bertacchini e Greta Borgognoni.

Il romanzo

Italia, domani, anzi oggi. Era nell’aria da un po’ e alla fine è successo: il neonato governo di destra, guidato dal presidente del Consiglio Diego Cederna, ha approvato la cosiddetta “Legge della Buona Vita”, che spazza via la storica Legge 194 del ’78 sull’interruzione volontaria di gravidanza: in Italia l’aborto diventa reato. Tra le tante voci che si levano in protesta, c’è quella di Gaia Zavattini, giovane parlamentare dell’opposizione, che, impotente e amareggiata, posta sui social uno sfogo che suona come una chiamata alle armi. Rievocando l’antica ribellione di Lisistrata, la protagonista della più celebre commedia di Aristofane, invita le donne a sottrarre il loro corpo al desiderio degli uomini, a fare un vero e proprio sciopero del sesso fino a quando quella mostruosa legge, che proprio sul corpo delle donne agisce, non sarà cancellata. Quello di Gaia è uno slancio impulsivo figlio di rabbia e frustrazione, ma l’iniziativa diventa inaspettatamente virale, attirando un numero enorme di adesioni femminili, che cresce di giorno in giorno. È l’inizio di una feroce battaglia che vedrà il paese spaccarsi a metà, diviso tra il movimento delle Sorelle di Lisistrata, guidato dalla pacifica ma risoluta Gaia, e i sostenitori della Legge della Buona Vita, capeggiati dal cinico premier e da un esagitato ministro della Famiglia. Le conseguenze sociali e politiche dello scontro saranno più assurde e violente di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere. Federico Baccomo sfodera la sua penna più brillante, caustica e dissacrante e inventa una geniale provocazione letteraria: un romanzo che risuona come un’inquietante profezia.

Come partecipare a Samarate

“Come sempre gli appuntamenti di e20Dversi partono con un ottimo aperitivo offerto ai partecipanti, ti aspettiamo!”

Per prenotazioni 3385004450 Luca, oppure 3666494921 Marco