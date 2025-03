Leoparti e l’IA: al liceo Crespi di Busto l’incontro per Filosofarti

Tappa al Liceo Crespi per Filosofarti, il Festival della Filosofia che si sta svolgendo in questi giorni sul nostro territorio, sulla traccia del tema “Ragione/Sentimento“: chi meglio di Leopardi potrebbe parlare di questi argomenti? Ecco dunque la proposta di approfondimento e confronto che si terrà martedì 4 marzo, alle 15, in Aula Magna: “Poesia e Filosofia di Giacomo Leopardi nell’era dell’IA“.

L’incontro sarà curato dal professor Giuseppe Girgenti e della professoressa Giovanna Albi. Sarà l’occasione per ricostruire le dinamiche interiori e stilistiche delle opere poetiche del genio di Recanati, a partire dall’estetica del Sublime, con le sue implicazioni filosofiche che affondano nell’Antico, passando attraverso la polisemia della poetica del “Vago e dell’indefinito” per dimostrare come nella poesia di “sentimento” si arrivi a quella della “ragione” procurando una dolorosa percezione di spaesamento e di depuramento della parola poetica. Un ritorno agli antichi potrebbe essere una strada non nemica, alternativa all’uso dell’IA.

L’incontro è aperto a tutti.