Lite in stazione a Gallarate, Locale e forze dell’ordine evitano che diventi rissa

Acque agitate in zona stazione a Gallarate, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 marzo: una lite ha rischiato di degenerare in una rissa, a fronte della presenza di decine di persone, nella zona tra via Beccaria e via 25 aprile, area spesso “calda”.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, a fronte del fatto che il gruppo stava occupando la via Beccaria: per prima sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale, che ha subito chiesto sostegno.

L’arrivo degli agenti ha avuto subito un primo effetto deterrente, nel senso che alcuni dei presenti se la sono filata per tempo. L’arrivo successivo di altro equipaggio della Locale, di un’auto della Polizia di Stato e di una dei Carabinieri ha ottenuto l’effetto di calmare definitivamente gli animi e far disperdere i più, prima che si concretizzasse la rissa vera e propria.

Alcune delle unità sono poi rimaste in zona per presidiare ed evitare il rischio che si riformasse il gruppo (nella foto di apertura).

Da qualche tempo l’area tra via Beccaria e via 25 aprile – che non è mai stata proprio tranquillissima – è diventata più animata ed è tenuta sotto osservazione, nell’ambito comunque dell’intero comparto stazione che continua a presentare qualche problema di “intemperanze”, anche senza i picchi della primavera-estate scorse.