Liuc inaugura uno dei più grandi laboratori Fintech d’Italia

«Tra quelli presenti nelle università italiane, il laboratorio Fintech dell’università Liuc con le sue dodici postazioni è tra più grandi in Italia. Consentirà ai nostri studenti e ai nostri ricercatori di lavorare con i database più avanzati sulle tematiche finanziarie».

Nel giorno dell’inaugurazione della nuova strutttura, che si trova all’interno della biblioteca “Mario Rostoni”, la rettrice dell’Università Liuc di Castellanza, Anna Gervasoni, non nasconde tutta la sua soddisfazione. (nella foto sopra Anna Gervasoni)

Le dodici postazioni che installano la piattaforma Bloomberg, considerata la “Ferrari” degli operatori finanziari, saranno destinate alla didattica e alla ricerca con gli studenti della laurea magistrale in Banca e finanza, ai master e ai corsi di educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori. «Finalmente gli studenti avranno un numero di postazioni adeguato – ha continuato la rettrice dell’ateneo di Castellanza – per fare le loro tesi e per seguire lezioni esperenziali, visto che poi alcuni di loro andranno a lavorare nelle banche e useranno questi strumenti».

La piattaforma Bloomberg fornisce informazioni finanziarie ed economiche per la ricerca e l’analisi cronologica su azioni ordinarie, indici di mercato, titoli obbligazionari, tassi d’interesse e di cambio. Inoltre consente di analizzare e monitorare in tempo reale i mercati finanziari. «È utile per tutti gli insegnamenti che abbiano bisogno di informazioni affidabili di tipo principalmente fattuale e numerico. L’informazione si presenta in forma di tabelle, grafici, testi e le fonti sono pubbliche e private di tutto il mondo» ha spiegato Laura Ballestra, direttrice della Biblioteca dell’università Liuc, che ha seguito la realizzazione del progetto.

Gli studenti e i ricercatori potranno attingere dati da borse valori, borse merci, banche centrali, uffici statistici nazionali e sovranazionali, agenzie di stampa, banche di investimento, società di rating e periodi economici. «Gli studenti che fanno esperienze all’estero, in particolare a New York, usano già questi strumenti – spiega la ricercatrice Cristina De Silva – quindi hanno già consapevolezza della potenza di uno strumento che gli operatori finanziari usano nell’investment banking».

In aula potranno prendere parte alla lezione trenta studenti per volta. Non potranno fare vere e proprie transazioni in tempo reale, in quanto il sistema a scopo didattico è leggermente in ritardo, ma potranno fare analisi consultando le varie banche dati integrate nel programma. «Questa piattaforma – spiega la ricercatrice Chiara Conte – integra l’intelligenza artificiale generativa che permette di avere dei veri e propri report sulla base della ricerca fatta».

La rettrice Anna Gervasoni ha ringraziato il presidente della Liuc, Riccardo Comerio, e l’amministratore delegato Richard Arsan per l’investimento fatto.

Nessuna banca si è fatta ancora avanti per sostenere un progetto che risolverebbe il problema di trovare giovani laureati in grado di utilizzare questa piattaforma.

L’inaugurazione è avvenuta nella giornata nazionale delle Università, organizzata da Crui, quest’anno in collaborazione con Anci.