“Lo Sbaracco” torna a Somma Lombardo: una giornata di shopping, occasioni e sostegno al commercio locale

Domenica 30 marzo, dalle 10 alle 18, Somma Lombardo si prepara ad accogliere una nuova edizione de “Lo Sbaracco”, evento che trasforma il centro cittadino in un vero e proprio paradiso delle occasioni, a conclusione dei mesi di saldi. Organizzata dall’associazione La Somma di Noi con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e di Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, la manifestazione animerà Piazza Carlo Ermes Visconti con il consueto mix di svendite di fine stagione e proposte di street food.

Protagoniste della giornata saranno numerose attività commerciali locali, che metteranno a disposizione del pubblico una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati: abbigliamento, biancheria per la casa, articoli per la persona, specialità artigianali e gastronomiche. Un’occasione perfetta per fare acquisti intelligenti e, al contempo, sostenere il commercio di prossimità, motore della vita quotidiana nel centro cittadino.

Tra i partecipanti ci saranno realtà consolidate del territorio, come negozi di abbigliamento e accessori, centri estetici, attività artigianali, produttori locali e punti ristoro. Ciascuno porterà le proprie eccellenze: dai capispalla in svendita totale alle ultime taglie di abiti da cerimonia, dai prodotti artigianali ai sapori autentici del territorio, il tutto accompagnato da gustose proposte di cibo di strada.

«Lo Sbaracco è un evento che non è solo occasione di shopping, ma un momento di relazione e presenza nella nostra comunità – dichiara Elisabetta Cossia, presidente dell’associazione La Somma di Noi – Ogni scontrino fatto durante questa giornata è un gesto concreto di sostegno a chi tiene vivo il cuore della città. Lavoriamo perché il commercio locale sia sempre più protagonista e questo evento ne è una bella dimostrazione».

Anche l’assessore al Commercio del Comune di Somma Lombardo, Francesco Calò, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Manifestazioni come Lo Sbaracco sono fondamentali per dare visibilità e slancio alle piccole imprese del nostro territorio. Sostenere il commercio di prossimità significa rafforzare la coesione sociale, mantenere vivo il centro storico e costruire una città più vivibile e attrattiva per tutti».

Durante la giornata sarà possibile scoprire promozioni esclusive, approfittare delle offerte stagionali e incontrare da vicino i commercianti che ogni giorno contribuiscono alla vitalità della città. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 6 aprile. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile consultare i profili social Instagram e Facebook dell’associazione La Somma di Noi.