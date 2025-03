Lo Spazio Clip del Liceo Artistico Frattini di Varese inaugura “DA A”

Nella mattinata di domani, sabato 22 marzo, alle ore 11, presso lo “Spazio Clip” – vetrina espositiva situata all’ingresso principale del Liceo Artistico Frattini di Varese – verrà inaugurata una mostra dal titolo “DA A” dell’artista Fausto Bianchi, ex alunno del Liceo e da tempo raffinato artista e stimatissimo illustratore di caratura internazionale.

Fausto Bianchi nasce a Cermenate nel 1958. Frequenta il Liceo Artistico “Frattini” di Varese diplomandosi nel 1978. Alcune delle sue opere hanno ricevuto riconoscimenti e sono state premiate in occasione di concorsi o selezioni di carattere nazionale. I suoi lavori hanno avuto occasione di essere esposti in presso Gallerie e Musei della provincia di Varese e delle città di Milano e Berlino.

Le tecniche che utilizza prevalentemente sono l’acquerello, la pittura digitale, la pittura ad olio e l’incisione, tecnica imparata frequentando la Stamperia d’Arte di Roberto Giudici.

Debora Ferrari, curatrice e critica d’arte, lo ha definito un artista che attinge a un vasto repertorio culturale, in cui archetipi e simboli emergono con forza: “Le sue opere richiamano mondi arcaici e mitologici, ma li reinterpretano alla luce di una sensibilità contemporanea. Il simbolo diventa così un ponte tra epoche, un elemento che connette il mosaico bizantino con le geometrie visionarie di Escher, creando un’alchimia unica tra passato e futuro. In ogni dipinto, in ogni illustrazione, l’autore ci offre una nuova chiave di lettura del mondo, un’altra prospettiva da cui osservare la realtà. Ogni opera diventa un’esperienza estetica e intellettuale, capace di affascinare e coinvolgere lo spettatore, invitandolo a un dialogo silenzioso ma profondo con l’immagine. Fausto Bianchi, con la sua arte, ci ricorda che la bellezza non è mai statica, ma è un processo in continua evoluzione”.

La mostra rimarrà aperta dal 22 marzo sino al 30 aprile, festività escluse.