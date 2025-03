L’ospedale unico perde ancora posti. “Sarà grande come il solo ospedale di Busto, insostenibile”

«Alla fine l’ospedale unico sarà grande solo come l’ospedale di Busto attuale. Si spenderanno 440 milioni per ottenere di tagliare 443 posti».

Giovanni Pignataro, consigliere comunale gallaratese, usa due paradossi per descrivere il nuovo scenario del polo unificato Gallarate-Busto.

Il doppio paradosso in realtà è citato da molti, in queste ore. Da quando il Comitato contro l’ospedale unico ha tirato fuori i dati che sono nello studio di fattibilità approvato lo scorso giugno da Asst Valle Olona. Perché in quel documento c’è un conto dei posti letto che è un dato nuovo: «In quel documento – dice il consigliere Massimo Gnocchi – 773 è il totale di posti previsti, compresi quelli tecnici: per la precisione 664 posti letto + 109 posti tecnici. Mentre nell’Accordo di Programma 773 è il numero dei posti ordinari, a cui si dovevano aggiungere 109 posti tecnici».

La corrispondenza tra i due “diversi” numeri 773 è stata commentata con ironia dal Comitato, con l’avverbio “casualmente”.

Al di là delle allusioni a un possibile “trucco”, la discrepanza tra i due dati segna una grande riduzione.

«Si può introdurre una modifica così rilevante rispetto all’Accordo di Programma approvato dai consigli comunali? Io ritengo di no» dice Gnocchi.

Il consigliere di Obiettivo Comune Gallarate torna a «quel famoso “non dire fregnacce” che mi fu rivolto dal sindaco Cassani al 3 febbraio 2024, quando si discuteva della deroga al dibattito pubblico. Lì c’era già una riduzione numerica che però non è quella che si vede ora, che è enorme».

«Una riduzione del 15% rispetto all’Accordo di programma» quantifica Giovanni Pignataro. «Sono numeri sconvolgenti: mai avrei pensato ci fosse una riduzione di questo tipo. Quel documento ci dice che l’operazione ospedale unico equivale a rifare il solo ospedale di Busto e chiudere quello di Gallarate. Viene fuori un’offerta assolutamente insostenibile per 400mila abitanti. Numeri che ovrebbero far riflettere su tutto il progetto: per togliere 443 posti letto si pagano 440 milioni di euro. Un milione di euro per togliere ogni posto letto: paradossale»

Pignataro aggiunge un prudente «salvo smentita». Che è in realtà una speranza: che in qualche modo quel dato sia sbagliato o comunque che sia possibile rivederlo.

Verso una nuova manifestazione

Sul tema della salute (connesso anche all’ambiente) si prepara una nuova manifestazione, fissata al 12 aprile, per iniziativa delle associazioni.

Una mossa su cui le opposizioni di Gallarate sono dubbiose: «Le persone sono disilluse» dice Pignataro. «La manifestazione del 2023, nella realtà, ha portato a niente». Lo stesso ragionamento fatto da Gnocchi una settimana fa.

Diversa appunto invece la valutazione delle associazioni che promuovono la manifestazione.