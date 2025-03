Tutto esaurito per l’anteprima de “La Casa degli Sguardi” con Luca Zingaretti al MIV di Varese

Grande successo per l’evento in programma mercoledì 12 marzo alle 20.30 al MIV – Multisala Impero di Varese: i biglietti per la proiezione di “La Casa degli Sguardi” sono andati esauriti in pochissimo tempo. L’anteprima vedrà la presenza del grande attore, e ora regista, Luca Zingaretti.

Il film, tratto dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, lo scrittore e poeta protagonista ieri di una speciale giornata al teatro di Varese, racconta un’intensa storia di dolore e rinascita, portando sul grande schermo tematiche profonde e coinvolgenti. Zingaretti, alla sua prima esperienza da regista, ha curato con grande sensibilità l’adattamento cinematografico dell’opera letteraria.

Al termine della proiezione, Luca Zingaretti si tratterrà in sala per rispondere alle domande del pubblico sul film e le sue tematiche: con lui interverranno anche i giornalisti Diego Pisati e Stefania Radman, che modereranno il dibattito e approfondiranno con il regista i temi del film.