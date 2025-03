“Luci a spirale nel cielo”, le segnalazioni da tutto il Varesotto per l’effetto dello scarico di un razzo

Cislago, Orino, Ispra. Arrivano da diversi punti della provincia di Varese le segnalazioni di strane luci in cielo. Un riflesso luminoso che sembra a forma di spirale e che in realtà si è visto in tutto il Nord Italia.

La risposta dovrebbe essere legata da un razzo, come accaduto nel 2013 in Alaska (leggi qui). Come spiegato nell’articolo di qualche anno fa di Euronews (leggi qui), la spirale è stata causata dallo scarico di un motore a razzo, prodotto dalla missione SpaceXTransporter-7.

Anche se può apparire curioso, infatti, si tratta di un fenomeno tutt’altro che raro. Gli sfiati di carburante rilasciati dopo la deorbita dallo stadio finale di un razzo — come avviene, ad esempio, con i Falcon 9 della SpaceX — non sono nuovi nell’origine di vortici luminosi osservati nell’atmosfera. Avvistamenti simili, infatti, si registrano da diversi anni.