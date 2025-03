Lucio Fontana raccontato dagli artisti di Varese a Comabbio

Trentotto artisti, ognuno con il proprio stile e la propria sensibilità, hanno contribuito con le loro opere per realizzare la mostra dedicata a Lucio Fontana organizzata dal Circolo degli Artisti di Varese insieme all’associazione Il Borgo di Lucio Fontana a Comabbio.

L’esposizione inaugurata domenica 23 marzo è l’omaggio che gli artisti hanno voluto dedicare al maestro conosciuto in tutto il mondo e fondatore dello Spazialismo, ma che con la provincia di Varese e in particolare Comabbio aveva un legame particolare. Ogni artista ha dato la propria libera interpretazione alla figura e alle opere di Fontana. Libertà che si traduce anche in un’ampia varietà di scelte comunicative: dai quadri alle fotografie, ma anche sculture, opere lignee e poesie. Quando visitarla.

«Con questa mostra – commenta Antonio Bandirali, presidente del Circolo degli artisti di Varese -, abbiamo voluto raccogliere l’eredità concettuale di Fontana, esplorando il rapporto tra materia, luce e spazio. Ogni opera rappresenta un tributo personale all’innovazione e alla genialità di Fontana, dimostrando quanto la sua influenza sia ancora viva nell’arte contemporanea. Un evento importante per chi desidera riassaporare e riscoprire il legame tra il maestro e la sua terra».

Attese, olio su tela, di Eleonora Franceschinelli Buonfino

«Siamo molto orgogliosi – sottolinea il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano – di ospitare questo omaggio a Lucio Fontana, uno dei nostri cittadini più illustri. Stiamo lavorando per valorizzare ancora di più la sua figura già così importante per il nostro territorio».

L’inaugurazione in sala Lucio Fontana

La mostra di domenica è stata anche l’occasione per presentare il nuovo logo del Circolo degli Artisti di Varese. «Un simbolo – spiega l’autrice Nicoletta Magnani – che mette al centro il concetto di “circolo”: un luogo che accoglie e che faccia sentire bene chi decide di farne parte. Un circolo aperto e in movimento che vuole crescere ancora».

Il nuovo logo del Circolo degli Artisti di Varese