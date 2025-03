Luino sul 46° parallelo: l’installazione interattiva arriva sul lungolago

Luino è pronta ad accogliere l’inaugurazione di un’installazione unica nel suo genere, che unisce geografia, arte e scienza. La linea del 46° parallelo, che segna un importante punto geografico sul lungolago della cittadina, era stata rinviata lo scorso 20 dicembre a causa del maltempo. Ora, l’opera sarà finalmente svelata giovedì 20 marzo alle 11.00, data che coincide con l’Equinozio di Primavera, un momento significativo che conferisce alla realizzazione un ulteriore valore simbolico.

L’installazione, composta da una fascia in ferro corten lunga 8 metri, rappresenta il passaggio del 46° parallelo, che attraversa città come Luino, Lugano e Lubiana. Ma la sorpresa non finisce qui: per l’occasione, la linea è stata “trasformata” in una vera e propria linea equinoziale. Accanto alla fascia è stato posizionato uno stilo in ferro (gnomone) che sostiene una piastra a forma di Rosa dei Venti con un foro centrale. Nei giorni dell’Equinozio, il raggio di sole che attraversa il foro della piastra percorre in linea retta tutta la lunghezza della fascia del 46° parallelo, un fenomeno che si ripeterà solo nei due giorni di Equinozio: il 20 marzo (Sole in Ariete) e il 22 settembre (Sole in Bilancia). Questo allineamento segna simbolicamente l’inizio della stagione turistica sulle rive del Lago Maggiore.

L’inaugurazione, che si terrà giovedì 20 marzo, vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole medie di Luino, che saranno coinvolti in un’esperienza didattica unica, esplorando la geografia in modo pratico e interattivo. I visitatori, i turisti e la cittadinanza sono invitati a partecipare a questo momento.