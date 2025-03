Lunedì 17 marzo chiusura dell’Ufficio Anagrafe a Varese per consentire la revisione del sistema

Nell’ambito del processo di potenziamento del sistema informatico volto a rendere più efficienti gli applicativi di stato civile, anagrafe, elettorale e portale certificazioni, lunedì 17 marzo gli Uffici anagrafe saranno chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento delle operazioni di revisione. Il sistema informatico verrà rinnovato per permette ai cittadini di usufruire dei servizi disponibili in modo più semplice e sicuro.

Nella fascia oraria dalle 13.15 alle 18.15, orario in cui il lunedì è di norma aperto l’ufficio, saranno garantite unicamente le urgenze. Le attività riprenderanno secondo l’orario consueto da martedì 18 marzo.