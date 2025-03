Lunedì nella chiesa di San Pietro a Marchirolo l’ultimo saluto a Vanessa

Si terranno lunedì 17 marzo alle ore 15 nella chiesa di San Pietro di Marchirolo i funerali di Vanessa Fino, la giovane di 27 anni, rimasta uccisa in un incidente avvenuto giovedì 13 marzo sulla statale 233 tra Ganna e Ghirla, in Valganna.

La morte della giovane, che faceva l’insegnante di sostegno alle scuole primarie di Ganna e di Cunardo, ha lasciato sgomenta un’intera comunità. La giovane era molto amata, anche dai suoi bambini. Ieri il fidanzato Andrea ha postato sui social una bellissima foto di Vanessa che addenta, sorridente un panino con la scritta: “per sempre insieme, tu ed io, senza dirci mai addio. Ciao piccola mia”.

Vanessa è morta alle nella notte tra giovedì e venerdì dopo un delicato intervento chirurgico eseguito all’ospedale di Circolo. Era lei al volante della Y10 che si è scontrata contro un furgone che procedeva in senso opposto. Cosa abbia causato l’incidente è ancora da accertare e per la ricostruzione degli ultimi minuti prima dell’impatto potrebbe essere d’aiuto la testimonianza dei fratelli che erano in auto con la giovane. La ventisettenne ha riportato le ferite più serie, fuori pericolo invece i due ragazzi: Marco 21 anni è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale San Gerrado di Monza; Sara, 23 anni che si trovava sui sedili posteriori, è stata già dimessa dall’ospedale di Circolo.