Malnate Ideale ospita il giornalista Gianandrea Gaiani per una serata sugli scenari geopolitici

Venerdì 4 aprile, alle ore 20.45, presso la sala consiliare del Comune di Malnate si terrà un incontro organizzato dal Coordinamento provinciale di Lombardia Ideale e dal suo gruppo malnatese dedicato agli attuali scenari geopolitici dal titolo “La guerra in Ucraina e il nuovo corso americano. E’ possibile la pace?” con Gianandrea Gaiani, giornalista, direttore di Analisiedifesa.it e opinionista di Tgcom24.

«Abbiamo voluto organizzare questa serata – spiega Leslie Mulas, coordinatore provinciale del movimento – perché quanto sta succedendo nel mondo ci riguarda direttamente per molteplici motivi. Il dibattito in corso sul riarmo, il ruolo dell’Italia e dell’Europa, i nuovi equilibri politici ed economici internazionali, naturalmente alle luce delle dirompenti mosse di Donald Trump: tutti temi di grande rilevanza attuale che – continua Mulas – vogliamo discutere con un esperto della materia come Gianandrea Gaiani, figura competente ed equilibrata che sono certo saprà dare un contributo interessante e coinvolgente al dibattito».

«Si tratta di un momento significativo per la nostra comunità – afferma Franca Zanon, responsabile del gruppo malnatese di Lombardia Ideale -, un gruppo forte e coeso che da anni sta portando avanti un lavoro fatto di coinvolgimento e proposte concrete per il territorio i cui frutti si sono visti nelle ultime elezioni comunali, in cui la nostra lista ha ottenuto un ottimo risultato tornando ad essere rappresentata in Consiglio. Avere con noi un analista esperto e qualificato, affrontare argomenti che vanno anche oltre le vicende politico-amministrative locali di cui ci occupiamo quotidianamente – aggiunge -, dimostra il livello di qualità raggiunto da Lombardia Ideale a Malnate come in tutta la provincia di Varese. Un movimento in crescita e capace di confrontarsi su tutto con una visione d’insieme che, partendo dall’impegno civico – conclude Zanon -, ci aiuta a contribuire al bene comune».