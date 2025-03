Malpensa saluta Rocco Luciani, il poliziotto che “aprì” il Terminal 1

«Quando ho saputo le dimensioni di questo momento di saluto ho pensato: qui ci vorrebbe un servizio di ordine pubblico. Ma poi sarebbe toccato a Rocco Luciani».

Il questore della provincia di Varese fa una battuta, ma la presenza al saluto di pensionamento del dirigente della Polizia dell’aeroporto di Malpensa ha davvero radunato moltissime persone.

Membri delle forze dell’ordine, responsabili di enti, compagnie aeree e di società di sicurezza, consoli, per salutare il Primo Dirigente Rocco Luciani, che nella giornata di ieri 20 marzo 2025, ha svolto il suo ultimo giorno di servizio dopo più di trent’anni anni di carriera.

Una vita a Malpensa, «ho passato più ore qui che a casa mia». Venticinque anni in aeroporto intercontinentale, salvo una parentesi di cinque anni a Orio al Serio, altrettanto interessante e sfidante sul piano professionale.

Una carriera vissuta a contatto con tanti soggetti diversi, pubblici e privati: «Dietro a queste realtà astratte ci sono le persone e io ho avuto il privilegio di lavorare non solo professionisti straordinari ma anche con persone splendide dal punto di vista umano».

Originario di Francavilla al Mare (Chieti), si è laureato in giurisprudenza nel 1988 e nel 2001 ottiene il titolo di Procuratore Legale per lo svolgimento dell’attività forense. Dopo aver frequentato, con la nomina di Vice Commissario in prova, l’83° Corso, nel dicembre del 1994 viene immesso nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato e assegnato all’Ufficio Polizia di Frontiera aerea presso lo scalo di Malpensa, dove dal maggio del 1995 è stato responsabile del Settore Sicurezza-Antiterrorismo.

Nell’ottobre 1998 è stato uno degli artefici principali dell’apertura del nuovo aeroporto di “Malpensa 2000”, evento che non era stato mai affrontato in precedenza a livello nazionale e ha avuto un’eco di rilevanza internazionale.

Dall’1 novembre 2015 ha diretto l’Ufficio di Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto di Orio al Serio (BG), per poi tornare a Malpensa il 15 luglio del 2020 nel ruolo di Dirigente dell’Ufficio.

Svariate sono state anche le attività operative gestite da Luciani nell’ambito nell’ordine pubblico, come quello scaturito a seguito della nevicata nel Natale del 2000, che aveva creato gravi criticità operative dello scalo, oppure in occasione dell’Asia-Europe Meeting che ha visto l’arrivo e la partenza dallo scalo di Malpensa di Capi di Stato e di Governo, nonché Primi Ministri dei più importanti paesi euro-asiatici, così come in occasione di EXPO Milano, delle finali di Champions League o degli annuali meeting di Cernobbio.

Esperto di sicurezza aeroportuale a livello nazionale, dal 2004 è istruttore certificato ENAC per la formazione in materia di security del personale delle Forze di Polizia e degli Enti Pubblici, nonché ispettore ENAC, ruolo che l’ha portato a svolgere a numerose visite ispettive in tutti i principali aeroporti nazionali.

Nel 2021 e nel 2024 è stato inviato in Libia per la verifica delle misure di Aviation Security dello scalo aereo internazionale di Tripoli, mentre nel 2022 è stato inviato in Giordania quale rappresentante esperto della Polizia di Stato per il Progetto di Gemellaggio con l’Autorità dell’Aviazione Civile Giordana e l’ENAC.

“Al Primo Dirigente dott. Rocco Luciani si rivolgono i più sentiti ringraziamenti da parte del Questore e di tutti i colleghi in servizio presso la Questura di Varese e presso l’Aeroporto di Malpensa, con l’auspicio di potersi godere un meritato riposo e di raggiungere molte soddisfazioni anche al di fuori della vita professionale”.