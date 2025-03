Marco Pedoja entra nello staff tecnico della nazionale di nuoto

C’è anche una firma varesina nel nuovo corso della nazionale giovanile ed universitaria di nuoto: Marco Pedoja, allenatore originario di Varese, è stato infatti inserito nello staff tecnico federale come collaboratore nell’ambito di un progetto mirato a valorizzare le professionalità che hanno contribuito ai successi ciclici delle ultime stagioni.

Pedoja, già presente al Meeting Città di Livorno in maglia tricolore, metterà a disposizione le sue competenze tecnico-gestionali anche per le attività didattiche e formative promosse dalla Federazione Italiana Nuoto, rafforzando ulteriormente il legame tra esperienza sul campo e crescita delle nuove generazioni.

Classe 1986, nato il 6 gennaio proprio a Varese, Pedoja ha conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l’ateneo cittadino nel 2009. La sua carriera da tecnico ha avuto inizio nel 2014 con la qualifica di allenatore di base, seguita nel 2016 da quella di secondo livello. È stato il primo mentore di Nicolò Martinenghi, che ha seguito fin dalle prime bracciate nel Nuoto Club Brebbia, società di cui è stato presidente e capo allenatore dal 2011 al 2020. In seguito, ha proseguito il suo percorso al Circolo Canottieri Aniene, accompagnando Martinenghi fino all’oro olimpico nei 100 rana a Parigi 2024.

Sotto la sua guida, Martinenghi ha conquistato titoli a livello giovanile e assoluto. Pedoja ha inoltre curato la preparazione di altri atleti di rilievo del panorama internazionale come Alessandro Pinzuti e Matteo Rivolta.

Convocato per la prima volta in nazionale nel 2015 in occasione dell’Energy Standard di Mosca, il tecnico varesino ha alle spalle un decennio di impegno, crescita e risultati.