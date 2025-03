Matteo Bianchi relatore a Bruxelles sul parere UE per il dialogo transfrontaliero con la Svizzera

Matteo Luigi Bianchi È stato indicato come relatore del parere sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Svizzera, dalla prospettiva locale e regionale. Questo parere arriva in un momento cruciale per la cooperazione transfrontaliera, sottolineando l’importanza delle voci locali e regionali nei processi decisionali europei (nella foto a destra con l’Ambasciatore Celeste, alla Rappresentanza Permanente dell’Italia alla UE).

Il Comitato delle Regioni (CdR), che è un organo consultivo dell’Unione Europea che riunisce rappresentanti di enti locali e regionali di tutti i 27 Stati membri, ha il compito di garantire che le realtà territoriali siano adeguatamente rappresentate nei processi legislativi dell’UE, fornendo pareri su questioni che riguardano direttamente le regioni e le città. Il lavoro che dovrà fare Bianchi, di concerto con i Cantoni svizzeri e le Regioni europee di confine con la Confederazione Elvetica, rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle relazioni bottom-up tra l’Unione Europea e la Svizzera.

Attraverso il parere di Bianchi, il Comitato delle Regioni avrà l’opportunità di mettere in evidenza le esperienze locali e le migliori pratiche, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo.

La prospettiva locale e regionale è fondamentale per garantire che queste politiche siano sensibili alle specificità e alle esigenze delle comunità locali, creando un modello efficace di cooperazione reciproca.