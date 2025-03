Memorial Bruno Arena di minibasket, tutti sul podio del palazzetto

Una grande festa conclusiva, sotto la volta della Itelyum Arena, ha concluso la terza edizione del “Memorial Bruno Arena”, il torneo di minibasket dedicato al comico varesino scomparso nel 2022 e grande appassionato di sport e di canestri.

L’evento, durato tre giorni e organizzato da Varese Basketball, ha vissuto il momento più sentito domenica pomeriggio: oltre 1.200 persone hanno assistito alle ultime tre finali (a vincere è stata l’Olimpia Milano che ha superato i bergamaschi del Seriana nel match per il titolo) e alla sfilata con premiazione di tutte le 24 formazioni impegnate.

Sul palco delle premiazioni, con i mini-atleti e i loro istruttori, sono saliti la moglie e la sorella di Arena oltre alla moglie di Aldo Monti, cui era intitolato un premio speciale, a Luca Dal Ben per la Robur et Fides e Armando Crugnola. Sentito e commosso il ricordo di Sandro Galleani, lo storico massofisioterapista della Pallacanestro Varese e della Nazionale scomparso sabato: in suo onore un minuto di applausi e una immagine significativa proiettata sul “cubo” segnapunti a centrocampo.

Il primo posto è andato come detto all’Olimpia Milano che si era già aggiudicata il trofeo lo scorso anno; secondo il Seriana mentre l’Aurora Desio ha completato il podio superando Cantù nella finale per il terzo posto. Quinta Lissone e sesta Lonate, primo team della provincia di Varese.

Come di consueto spazio anche ai tre premi speciali istituiti dagli organizzatori. Quello intitolato ad Aldo Monti e dedicato a chi ha lavorato dietro le quinte per la buona riuscita del torneo è stato assegnato a Francesco Zambelli; il premio Fair Play è andato alla formazione veneta della Pallacanestro Marostica mentre quello all’istruttore che più ha incarnato lo spirito del torneo è finito nelle mani di Luca Pinto dell’Olimpia Milano. Il “Bruno Arena” ha visto impegnati circa 300 bambini della categoria Aquilotti Small, ovvero i classe 2015 con la possibilità di schierare anche i 2016. Tre i campi di gara (Campus 1, Robur et Fides, Maria Ausiliatrice) oltre al più nobile parquet di Masnago per le tre finali più importanti.