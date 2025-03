Mercoledì l’addio al cimitero di Belforte al senzatetto Bruno

Mercoledì 19 marzo, alle 10, gli amici del “Viandante” e di Bruno Bandera, che viveva da anni senza fissa dimora, si riuniranno presso il Cimitero di viale Belforte a Varese per dargli l’ultimo saluto, accompagnati da Don Matteo. Una cerimonia che segna la fine di una vita che, pur tra mille difficoltà, è stata segnata da generosità, sorrisi e una grande umanità.

Bruno, conosciuto per la sua discrezione, il suo spirito gentile e la sua allegria, è venuto a mancare dopo una lunga malattia. Mariarosa Sabella, presidente dell’associazione “Camminiamo insieme onlus” che gestisce il Viandante, lo ricorda con affetto e un pizzico di dolore, mentre racconta gli ultimi giorni passati insieme all’Hospice di Besano, dove ha trascorso gli ultimi faticosi giorni, tra bugie raccontate per alleviare la sofferenza e sogni di gelato a Porto Ceresio.

«Martedì sei partito per il paradiso, dove sicuramente avrai ritrovato i tuoi ‘amici di merenda’» ha scritto Mariarosa in post Facebook per ricordarlo con un sorriso, come lui avrebbe voluto. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Bruno ha continuato a dimostrare la sua forza e la sua umanità, anche quando la malattia lo ha ridotto al silenzio.

Bruno era amato e rispettato da chi lo conosceva davvero, ma purtroppo è stato sepolto come una persona dimenticata da tutti: « Ti hanno sepolto senza il conforto dei tuoi amici, e a noi il cuore è andato in mille pezzi. Non ci hanno dato la possibilità di salutarti, non credevano che un senza tetto avesse degli amici, non sanno per quanti tu sei stato d’aiuto, non sanno quanto il tuo sorriso rendesse gioiosa una giornata. Eri solo un “funerale povero” da concludere velocemente, ma tu sei il Sig. BRUNO BANDERA amico di tanti, uomo gentile, discreto, gioioso e testone ma carico di UMANITÀ».

Per questo gli amici del Viandante hanno deciso di rendergli omaggio al cimitero, dove è già stato seppellito, e invitano quanti lo conoscevano ad unirsi a loro