“Mio figlio aveva le convulsioni a Varese in strada: ho avuto paura ma mi hanno aiutata“

Una mattina che parte normale, prosegue con una repentina impennata e rischia di diventare un incubo: la chiamata dalla scuola, tuo figlio che si è fatto male, la corsa per arrivare. Ma non era finita.

«Stamattina, 6 marzo 2025, mi hanno chiamato da scuola alle 9:40 perché mio figlio si è fatto male durante la lezione di motoria, ricevendo una ginocchiata al naso e perdendo moltissimo sangue» racconta la donna. Preoccupata per il gonfiore evidente, ha deciso di portarlo immediatamente al pronto soccorso per un controllo.

Ma il peggio è arrivato durante il tragitto. «Erano circa le 10:15, tra via Cavour e via Luini a Varese, quando mio figlio mi ha detto di sentirsi male. Poi, improvvisamente, ha iniziato ad avere delle convulsioni, ha girato gli occhi all’indietro ed è svenuto mentre io guidavo».

«ERO TERRORIZZATA»

Presa dal panico, la donna ha fermato l’auto in mezzo alla strada e ha chiesto aiuto. «Ero terrorizzata: mio figlio, 16 anni, non rispondeva e continuava ad avere convulsioni. Per fortuna, si sono fermate due signore e un ragazzo che non conosco ma che è stato incredibilmente gentile e premuroso».

Il giovane ha subito chiamato il 112 e ha cercato di tranquillizzare la madre fino all’arrivo dei soccorsi e del marito della donna. «Si sono fermate anche altre persone, tra cui una signora che credo abbia lavorato nella Croce Rossa e altri signori che hanno spostato la mia macchina, visto che ero bloccata dal terrore».

IL BUON CUORE DELLA GENTE

Un’esperienza spaventosa, ma che ha rivelato la generosità e il senso di solidarietà di perfetti sconosciuti. «Voglio solo dire che esistono persone di buon cuore, soprattutto ragazzi giovani – questo ragazzo avrà avuto tra i 20 e i 25 anni. Mi dispiace di non avergli chiesto il nome, ma voglio ringraziarlo di cuore per la premura che ha avuto nei miei confronti e, soprattutto, per mio figlio. Spero che possa leggere questo messaggio e sentirsi fiero della bella persona che è».

Fortunatamente, la vicenda si è conclusa con un grande spavento ma senza conseguenze gravi. «Ora mio figlio, grazie a Dio, sta bene e la sua condizione è stabile. Ha riportato solo la frattura del naso, che si risolverà con un piccolo intervento. Ciò che resta è la paura, ma anche la gratitudine per chi ci ha aiutato in quel momento difficile».

Un episodio che, oltre allo shock, lascia un messaggio di speranza: la solidarietà esiste ancora e può fare la differenza nei momenti più critici.