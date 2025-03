Motociclista varesino gravemente ferito in un incidente stradale ad Agno in Canton Ticino

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 12 marzo, poco prima delle 8 ad Agno, nel Canton Ticino. Il sinistro ha coinvolto un motociclista 51enne, cittadino italiano residente in provincia di Varese, e un autofurgone guidato da un 47enne cittadino serbo residente nella regione.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, il motociclista stava percorrendo Contrada San Marco provenendo da Ponte Tresa quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con l’autofurgone che si stava immettendo sulla stessa strada da via Fontanone.

A seguito del violento impatto, il motociclista è stato sbalzato dal mezzo finendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia Malcantone est, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il 51enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

In base alle prime valutazioni mediche, il motociclista ha riportato serie ferite, seppur non tali da metterne in pericolo la vita. Illeso, invece, il conducente dell’autofurgone. Le autorità svizzere hanno avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.