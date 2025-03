Nasce a Tradate “Non solo Alzheimer Café”, uno spazio di dialogo e condivisione per gli ammalati e le loro famiglie

Un luogo di incontro, dialogo e condivisione dedicato alle persone affette da Alzheimer, ai loro familiari e a chiunque desideri partecipare a un percorso di supporto e inclusione. È questa l’idea alla base del progetto “Non solo Alzheimer Café”, che è stato presentato questa mattina a Tradate, nel giardino di Villa Centenari.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e stimolante, in cui le persone possano esprimersi, partecipare attivamente e mantenere attive le proprie capacità. Un’opportunità preziosa per chi vive la quotidianità della malattia e per i caregiver, che potranno confrontarsi con esperti e altre famiglie, creando una rete di sostegno e scambio di esperienze.

«L’idea è quella di creare un luogo dove l’essere anziani non deve togliere la possibilità di essere protagonisti del proprio presente – ha spiegato Alice Secchi della cooperativa sociale “La Casa davanti al Sole“ di Venegono, che gestirà il servizio – Un luogo dove il tempo possa scorrere al ritmo di ciascuno, dove raccontare e raccontarsi, uno spazio di incontro di qualità per persone con Alzheimer ma anche per chi le accudisce e può arricchirsi nel confronto con altri caregiver o con gli operatori».

Il servizio, che prenderà il via l’11 marzo, è nato nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (il Pnrr), con il sostegno dei Comuni del Distretto di Tradate, del Comune di Tradate, capofila, e della Casa Davanti al Sole.

Ogni martedì, dalle 14 alle 18, le porte di Villa Centenari (messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Tradate) saranno aperte per accogliere le persone con Alzheimer e i loro familiari, ma anche i volontari che vorranno far parte del progetto: «Ci sarà un momento di accoglienza dove staremo insieme anche ai familiari – ha spiegato Barbara Gavardini, che coordinerà le attività – Poi ci sarà un momento più strutturato dedicato agli ospiti dove lavoreremo insieme con attività adatte per mantenere le funzioni cognitive e la memoria, ma anche per dare spazio alle emozioni e ai ricordi attraverso la parola, la musica e piccole attività motorie, secondo le capacità di ognuno». Ci sarà spazio anche per attività all’aperto nel grande giardino di Villa Centenari e per una merenda in compagnia prima del ritorno a casa, ognuno con i suoi tempi.

«E’ un progetto in cui abbiamo creduto subito e ringrazio l’Associazione Anziani per averci creduto insieme a noi e per la collaborazione – ha detto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Tradate Franco Accordino – e per il quale abbiamo voluto destinare questo spazio così bello, dentro e fuori. Ci auguriamo che questa iniziativa susciti interesse e si allarghi anche in altri comuni».

«Il punto di forza e di valore è che è un progetto nato da un bisogno espresso dal territorio – ha precisato Maria Antonietta Masullo, responsabile dell’Ufficio di Piano – Una risposta a un bisogno delle persone che hanno disturbi come l’Alzheimer ma anche al bisogno di supporto e condivisione delle loro famiglie. Un bisogno, quest’ultimo, fondamentale, perché se non sta bene chi accudisce non può stare bene chi viene accudito».

L’iniziativa sarà finanziata per il primo anno con i fondi del Pnrr: «Crediamo che sia un servizio importantissimo – ha concluso Caterina Valle Zaninoni, presidente del Tavolo degli assessori assessori ai Servizi sociali del Piano di Zona – Per questo verrà valutato attentamente, poi i Comuni del Distretto di Tradate adatteranno la risposta alle effettive necessità e all’eventuale richiesta di ampliamento del servizio, sostenendolo con risorse proprie».

Ci fosse interessato ad avere maggiori informazioni può visitare il sito www.lacasadavantilsole.org, contattare il numero 329 2189384 o scrivere all’email info@lacasadavantilsole.org