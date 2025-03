Nel primo giorno di primavera a Varese una magnolia apre la piantumazione di Piazzale Kennedy

Una magnolia ha inaugurato, questa mattina, la piantumazione di cinquanta nuovi alberi in piazzale Kennedy, di fronte al nuovo Centro anziani in via di ultimazione. L’iniziativa, che vuole salutare così l’arrivo della Primavera, ha visto non solo la partecipazione delle autorità comunali ma anche quella di alcuni utenti del centro anziani, coinvolti in un momento simbolico in vista del prossimo trasloco della struttura, dall’attuale via Maspero al prossimo nuovo centro di piazzale Kennedy.

All’appuntamento erano presenti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, insieme agli assessori coinvolti nel progetto: l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, l’assessore ai lavori pubblici e riqualificazione urbana Andrea Civati e e all’ambiente Nicoletta San Martino. La piantumazione dell’albero, una magnolia scelta per il suo valore ornamentale e simbolico, ha aperto idealmente un progetto più ampio di riqualificazione e valorizzazione del verde urbano nella zona, che vedrà decine e decine di specie diverse piantate in quello che prima era semplicemente un grandissimo parcheggio.

«È una bellissima giornata per la città – Ha sottolineato Andrea Civati – Ricordo quando, insieme ai responsabili dell’Associazione Volontari Anziani, osservavamo il centro di via Maspero immaginandone la trasformazione: oggi è un’opera concreta per tutta Varese, non solo per il quartiere di Giubiano. Un’opera che aumenta la quantità di verde in città: in questa piazza abbiamo infatti riconvertito migliaia di metri cubi di cemento in aree permeabili e fruibili dai cittadini».

L’assessore all’ambiente ha ricordato come le specie saranno diverse: di magnolie ce ne saranno dieci diverse. «Le magnolie riempiono la città di bellezza – ha poi sottolineato l’assessora Nicoletta San Martino – e questo intervento è un segnale importante di attenzione al decoro urbano e alla qualità degli spazi pubblici».

«Con questa iniziativa vogliamo non solo rendere più bella e vivibile la città – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – ma anche rafforzare il legame tra spazi pubblici, ambiente e comunità in un luogo che diventerà presto punto di riferimento per la città»

La piantumazione è stata anche occasione per visitare il Centro Anziani, dove ormai mancano solo gli ultimi elementi. L’assessore Roberto Molinari ha approfittato per ricordare le origini del progetto: «Quando, nel luglio del 2016, il sindaco e l’assessore Civati mi proposero l’idea di un nuovo centro anziani, compresi subito che si trattava di un’intuizione importante. Oggi ne vediamo i frutti. Questo luogo non è solo uno spazio per gli anziani, ma una realtà multifunzionale che ospita una palestra, una sala da ballo, aree per il gioco delle carte e anche associazioni che possono mettersi al servizio della città. È uno spazio centrale che diventa vivo e vissuto, un punto di riferimento per la comunità».