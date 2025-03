“Non paion neanche vere” ma le storie del Casciaball raccontano qualcosa di tutti noi

C’è la Storia e poi ci sono le storie, infinite, intrecciate, in bilico tra ricordo e fantasia, tra vero e verosimile. Raccontano la vita delle persone che a volte è ordinaria e a volte straordinaria. Qualche volta se ne tramanda solo una parte, una giornata, poche ore, quei momenti che, anche se durati un battito di ciglia, valgono per celebrare una vita intera. Ma dove finiscono queste storie quando i testimoni se ne vanno, quando chi le ha ascoltate non sa più dire a chi appartengano e la memoria di un paese (inteso come borgo, quartiere o piccolo comune) inizia a scomparire ricoperta da polvere e nuove quotidianità?

Il “Casciaball. Vita di un pescatore di storie”, titolo dell’ultimo libro di Lorenzo Franzetti, prova a dare una riassettata per recuperare quella memoria collettiva del Basso Verbano – fatta di vicende più o meno ricamate – che ancora possiamo riconoscere nei discorsi di qualche anziano ma che siamo consapevoli che si stia a poco a poco dissolvendo.

Il Casciaball è anche il risultato di tanto ascolto perché nonostante la fantasia, c’è molta realtà in questa collezione. È un libro per tutti, ma ancora di più per chi vive in quei territori dove il lago (in questo caso il Maggiore) è una presenza costante, che si porta con sé proverbi, dialetti che in poche parole riassumono il tutto, tradizioni e misteri, che ancora oggi fanno parte del parlato e del sapere popolare. Lorenzo Franzetti, con la sua abilità di narratore, ha creato una matrioska di vicende che sanno far commuovere, sorridere, riflettere. «Solo storie che non paion neanche vere», dice l’appuntato Sgnaolin, eppure lo sono.

Giovedì 13 marzo alle ore 21.00, lo spazio Materia ospita l’evento “Lago Maggiore, terra di narratori”, una serata dedicata alla letteratura con la partecipazione di tre autori che hanno raccontato, in modi diversi, storie con il lago come sfondo.

Protagonisti dell’incontro saranno Luca Attrattivo, autore di Cimicefarfalle, Lorenzo Franzetti, con Casciaball – Vita di un pescatore di storie, e Rossana Girotto, autrice di L’abbraccio della sirena. Il fascino oscuro del lago.

