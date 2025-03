Note e emozioni per la Festa della Donna: un evento musicale al Circolo di Belforte

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Cooperativa Biumo Belforte organizza un evento musicale speciale per celebrare il ruolo e l’importanza delle donne nella nostra società. Sabato 8 marzo 2025, alle 21 presso il Salone René Vanetti in viale Belforte 165 a Varese, si terrà “Concerto per Lei“, un appuntamento dedicato a tutte le donne.

L’evento prevede un concerto con la partecipazione di artisti di talento: si esibiranno il soprano Alessandra Turri, il baritono Antonio Pugliano, la violinista Carlotta Baffari e il pianista Silvano Scaltritti, offrendo un programma musicale pensato per rendere omaggio alle donne e al loro contributo in ogni ambito della vita quotidiana.

L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questa serata speciale. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Cooperativa Biumo Belforte.